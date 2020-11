O madridismo vai à loucura: Haaland escolhe o Real Madrid para jogar FIFA!

O madridismo está apaixonado por Erling Haaland. Os torcedores merengues sonham, cada vez com mais força, em ver o norueguês vestido de branco... e parece que um dia isso poderá se tornar realidade.

O jogador de FIFA 21, Alex Stephenson, vazou em suas redes sociais alguns trechos de uma partida do Ultimate Team contra o jogador do Borussia Dortmund.

O time de Haaland é intimidador: Ronaldo Nazário, Diego Armando Maradona, Eric Cantona, Roberto Carlos, Paolo Maldini... na ponta do ataque, claro, uma carta do atacante do time alemão no valor de 99.

Ainda que o mais marcante venha no final do vídeo: o norueguês perdeu o jogo (4-2) e Alex Stephenson, quase sem querer, revelou que Haaland joga com o escudo do Real Madrid.

Uma declaração de intenções, um sinal insignificante ou mesmo pura coincidência? Seja o que for, os torcedores do Real Madrid continuam gostando de ver o craque jogar no Santiago Bernabéu... ou no Alfredo di Stéfano.