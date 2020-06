O maior elogio a Trincão: "Ele se parece com Neymar"

Em Portugal, Trincão emergiu como um dos melhores. Ele é o jogador mais destacado da Liga Portuguesa.

O Barça garantiu seus serviços por 31 milhões de euros e Nuno Gomes deixou claro que os 'culés' estavam certos em sua assinatura. "Trincão é muito bom e muito jovem. Jogar no Barça será um grande passo para ele. Vamos ver como serão as coisas", disse a lenda do Benfica ao 'AS'.

Além disso, ele comparou o português com Neymar: "Você nunca pode adivinhar o que ele fará... É semelhante ao que acontece com Neymar. O brasileiro também é imprevisível com a bola. Trincão se parece um pouco com ele, ambos jogam pelos lados".

Nuno Gomes não tem dúvidas de que ele se encaixará no Barça. "Acho que ele está pronto. Se você olhar desde o início até agora, melhorou muito", disse ele.

Porque não importa o rival à sua frente, Trincão sempre dá 100% de si. "Ele não é afetado por jogar contra o Porto ou Benfica, nem contra times piores. Trincão joga por diversão", concluiu.