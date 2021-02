O maior trunfo do Barça se chama Araujo

Araujo disputou 17 partidas nesta temporada pelo Barça. Em 15 deles ele foi titular e Koeman está maravilhado: o jogador respondeu como o esperado.

Desses 17 jogos disputados, 10 foram disputados na LaLiga. E os números não podem ser melhores.

No torneio de regularidade, com Araújo em campo, o Barça já venceu sete vezes. Os outros três jogos terminaram empatados.

A lesão de Piqué abriu as portas da titularidade a um Araujo que está aproveitando a 100% suas oportunidades. Agora é a vez do Athletic Bilbao e o objetivo do zagueiro é continuar com essa tendência imaculada.