O Manchester United não se rende

Depois de brilhar no Etihad, o Manchester United, longe do City, somou mais uma vitória após derrotar o West Ham em casa (1-0).

Os 'reds devils' foram os dominadores de um jogo que tinha apenas um gol e foi o seu. Bruno Fernandes, em outro dos seus cruzamentos certeiros, provocou o gol contra de Dawson.

Os 'hammers' tentaram desacelerar o ritmo do rival e conseguiram, mas aquela falha aos 53 minutos acabou com qualquer chance de conseguir algum ponto em Old Trafford.

O West Ham não foi capaz de balançar as redes do gol defendido por Henderson até Soucek ter a chance do empate nas chuteiras. Shaw estava no lugar certo e evitou o gol dos visitantes.

Além disso, Greenwood esteve perto de ser capaz de estender a vantagem. O jogador do United fez uma jogada com Rashford e seu chute acertou a trave.

No final, 1 a 0 e pouco mais. Os 'red devils' continuam em segundo lugar com 57 pontos, com uma desvantagem de 14 pontos em relação ao Manchester City.