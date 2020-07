O Marsella pergunta por Todibo

O Marsella de André Villas-Boas está disposto a fazer um esforço e tentar acertar a chegada de um zagueiro nessa janela de transferências.

Nos últimos dias soou o nome de Balerdi (Borussia Dortmund) e agora está na mesa o de Todibo, jogador que pertence ao Barça.

O diário 'AS' informa que o conjunto francês pretende conseguir o empréstimo do jovem com um opção de compra, algo que não interessa ao Barça.

Os 'culés' só pensam em uma venda não inferior aos 25 milhões, com o objetivo de reutilizá-los em outra operação. É preciso recordar que Todibo jogou apenas 326 minutos pelo Barça e 500 minutos pelo Schalke 04.