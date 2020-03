"O médico colocou meu pé no lugar"

O final de semana passado terminou com a grande novidade do regresso de André Gomes. O ex-Barcelona voltou a campo apenas 112 dias após uma grave lesão no tornozelo.

Mais descansado, ele falou sobre sua recuperação e quem eram os homens-chave em sua melhora, entre os quais destacou John Hollingsworth, médico do clube.

"Trabalho com profissionais muito bons e eles estavam lá desde o primeiro momento. Me ajudaram em tudo, também ajudaram minha família, porque não é fácil passar por algo assim", começou o ex-jogador de futebol 'culé'.

O português se centrou no médico na hora dos agradecimentos, "Seu trabalho foi muito importante. Queria colocar meu pé da maneira adequada. Tinha que agir o mais rápido possível".

"Ele colocou meu pé no lugar, por isso foi fácil imobilizá-lo e ir para o hospital. Foi um trabalho muito bom. Isso ajudou muito na minha recuperação e também me permitiu operar no dia seguinte", disse o português.

Andre Gomes concluiu pensando no pior. "Não quero nem imaginar como seria passar mais tempo com o pé fora do lugar, mas teria sido pior e mais doloroso para mim", finalizou o jogador do Everton.