O medo do PSG após cancelamento da Ligue 1. AFP

A temporada terminou na Ligue 1, mas os jogadores voltarão ao trabalho nas próximas semanas. Nem todo mundo está na França e isso preocupa o PSG. No Parc des Princes, eles se perguntam quando poderão contar com quem viveu o confinamento no exterior agora que a temporada já foi concluída.