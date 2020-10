O medo do Real Madrid com Camavinga

Com apenas 17 anos, Camavinga pode se orgulhar de estar na lista de desejos de metade da Europa. Todos gostariam de ter o talentoso meio-campista do Rennes.

Nos bastidores do Real Madrid, seu nome é escutado desde as últimas aberturas do mercado da bola. Tanto o jogador nascido em Angola quanto seu clube proprietário sabem disso.

Mas a diretoria do Santiago Bernabéu tem motivos para ter medo de ficar sem sua contratação. Não é só o Real Madrid que segue os passos do jovem. Recentemente, a Juventus entrou em cena e promete ser concorrência forte pela transferência do meia.

Segundo o jornal 'AS', em Madri existe um certo receio de que o caso de Camavinga seja como o de Haaland. O agora jogador do Borussia Dortmund também está na agenda do clube há muito tempo, mas seu alto nível fez seu preço disparar e, por enquanto, sua contratação estaria parada até pelo menos 2022.

O Real Madrid teme que com a Camavinga a história se repita. Na mais recente janela, seu preço girou em torno de 50 e 60 milhões de euros. Se ele tiver um ótimo desempenho nesta temporada, esse valor pode subir consideravelmente a ponto de se tornar inviável.