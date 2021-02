"O melhor que Achraf e eu podíamos fazer era sair do Real Madrid"

Theo Hernández e Achraf Hakimi voltam a se encontrar neste fim de semana no 'Derby della Madonnina', em que os dois se enfrentarão. Em Madri há quem o verá com alguma inveja, porque o francês e o marroquino se tornaram essenciais ao Milan e Inter.

Entrevistado por 'DAZN', o lateral-esquerdo francês disse não compreender porque é que o Real Madrid não lhes deu continuidade, mas falou convencido de que tomou a decisão certa. E a verdade é que o tempo, vendo seu crescimento, acabou provando que ele estava certo.

"Não esperava que o Real Madrid nos deixasse ir, mas não estávamos jogando e o melhor que podíamos fazer era ir embora, porque se você está lá e não joga, não fica feliz por não ter as oportunidades que você queria. Achraf e eu fizemos o melhor que podíamos e agora estamos aqui em Milão", explicou Theo.

Sobre o ex-companheiro e agora rival, sobrou elogios: “Achraf é um jogador incrível, tem muito talento, velocidade, qualidade, somos mais ou menos parecidos. Conheço-o pessoalmente e passamos muito tempo juntos, ele é um cara legal e um grande amigo. O que direi a ele no clássico? Não direi nada a ele, em campo somos inimigos, mas fora dele somos bons amigos”.

Theo tem um grande impacto no ataque. Na temporada passada ele marcou sete gols e desta vez ele tem cinco; o último foi no empate com o Estrela Vermelha na Liga Europa. Ser tão ofensivo é o que ele gosta: "Quando pego a bola e olho para o gol, na minha cabeça só está marcar".

Maldini disse que o francês pode se tornar um dos três melhores laterais-esquerdos do mundo. Theo capta a mensagem: "Eu concordo, acho que posso continuar com meu trabalho. E tenho que trabalhar mais duro dia após dia. Agora me concentro em fazer o meu melhor e deixar que as pessoas me julguem".

Além disso, ele ainda está esperando a primeira convocatória da Seleção Francesa. É para quem quer jogar, como também o seu parceiro Lucas Hernández: “O que tenho que fazer é trabalhar todos os dias e esperar ser chamado. Nasci em Marselha e cresci na Espanha, mas me sinto francês. Minha família está na França e eu sou francês”.

Por fim, passou a analisar o clássico contra a Inter: “Aqui em Milão todos os clássicos são importantes, mas certamente será ainda mais pela posição e pelos poucos pontos que nos separam. Será um jogo difícil e intenso, mas acho que vai ser muito bom. De quem tenho mais medo? Ninguém, vamos jogar o nosso jogo e lutar para vencer".

Questionado por Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernández alucina com ele: “Ter Ibra na equipa é uma vantagem. O que me impressiona é o seu físico aos 39 anos, é incrível como continua em campo e como ajuda os seus companheiros".

“Ele está por cima de todos, quando cometemos um erro ele nos diz que temos que dar ainda mais. Ele é um grande profissional e um excelente parceiro. Às vezes ele fica com raiva e nos repreende, mas tem todo o direito de nos dizer o que fazer", concluiu.