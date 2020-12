"O melhor seria a Espanha não jogar no Camp Nou"

Na última segunda-feira, 30/11, aconteceu a apresentação da candidatura de Joan Laporta à presidência do Barcelona. O ex-presidente falou um pouco sobre o que pensa para seu projeto e não evitou nenhuma pergunta.

Entre as mesmas, o catalão foi questionado sobre a possibilidade de que a Seleção Espanhola jogue no Camp Nou, algo que ele prefere evitar, já que as condições não são as ideais.

"Luis Rubiales, presidente da RFEF, é uma pessoa inteligente que sabe que o melhor para a seleção é jogar onde tem mais apoio, como em Sevilha, Valência, Madri... e talvez esse não seja o lugar mais adequado. Que a Seleção da Espanha não jogue no Camp Nou é a melhor decisão porque a situação não entrega as melhores condições para que tal evento ocorra", salientou.

Da mesmo forma, Laporta falou do independentismo e do posicionamento do Barça durante seu ato de apresentação e evitou qualquer tipo de polêmica em um dia tão em evidência para ele.

"A vontade não é entrar em polêmica. Não renunciou ao que penso e sinto, mas o Barça tem a grandeza de poder estar defendendo os direitos da Catalunha e ao mesmo tempo integrar e respeitar todos. Dentro do Barça que proponho cabe todo mundo. E no caso de Tebas, direi a ele que 'tothom' é todos", concluiu.