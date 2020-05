"O melhor trio da história da Premier League é Tevez, Rooney e CR7"

Gary Neville é uma lenda do Manchester United, uma vida toda dedicada ao clube 'red devil'. Foram 598 jogos oficiais, sete gols marcados e 47 assistências.

Com opiniões contundentes, o agora comentarista, analisou os melhores trios de ataques da Premeir League, e aponta, como não, um do United como o melhor da história.

"Vamos ser claros. Tevez por um ano, com Ronaldo e Rooney, foi de tirar o fôlego. De outro mundo, realmente. Não só pela qualidade dos jogadores, mas havia uma determinação incrível dos três. Ronaldo diferente, uma ameaça com suas performances. Rooney e Tevez eram brigadores de rua, mas com incrível habilidade", analisou Neville.

"Havia algo com aqueles três. Você fala sobre o melhor trio na Premier League, os melhores na frente, você nunca vai bater aqueles três", completou.

"Pode falar sobre Sadio Mané, Mohamed Salah e Firmino no Liverpool, os amo, e Raheem Sterling, Sergio Aguero e Leroy Sané no Manchester City. Mas Tevez, Rooney e Ronaldo, no auge, eram de outro mundo", concluiu.

É bom lembrar que o trio composto por Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo atuou somente por uma temporada (2007-08) suficiente para vencer a Premier League e a Champions League