O melhor XI de jogadores de Jorge Mendes contra os de Mino Raiola

Os agentes mais poderosos do cenário mundial de futebol movimentam muitos tópicos. Entre eles, é claro, Jorge Mendes e Mino Raiola, cujos representantes estão na boca de todos. No ProFootballDB, compilamos o melhor de seus portfólios para fazer dois onzes extremamente competitivos.

E como eles foram escolhidos? Pesquisando no portfólio de ambos, os jogadores com o maior valor atual de mercado por posição foram os selecionados. Deve-se lembrar que os fatores que configuram esse valor são diversos e tendem a diferir do gosto comum, uma vez que existem critérios, como a idade, que pesam muito. Há, por exemplo, o caso de Cristiano Ronaldo, com um valor de 53,3 milhões, abaixo de taxas como Raúl Jiménez (65,8) ou Fabinho (53,7).

A priori, o representante português parece mais competitivo. No entanto, o ítalo-holandês tem o XI mais caro em resposta aos atuais valores de mercado de seus jogadores.

É assim que Jorge Mendes ficaria com um esquema de 1-4-4-2, com o atual valor de mercado entre parênteses: Ederson (43,4); Joan Cancelo (36,4), Gabriel Paulista (23,2), Rúben Dias (57,8), Ghoulam (8,9); Bernardo Silva (111,8), Fabinho (53,7), James Rodríguez (25,2), Di María (28,6); Cristiano Ronaldo (53,3) e Raúl Jiménez (65,8). Seu valor total é de 507,8 milhões de euros.

Por seu lado, Raiola, com 1-4-3-3, ficaria assim: Donnarumma (44.6); Manolas (33), De Ligt (99,7), Romagnoli (40,2); Matuidi (7,3), Pogba (59,2), Verratti (53,3), Hirving Lozano (45,9); Kluivert (37,8), Haaland (33,8) e Insigne (71,4). Seu valor total é 536,2 milhões.