O mercado de apostas esportivas na volta do esporte mundial

Após uma pausa em decorrência da pandemia do novo coronavírus, que apenas no Brasil já vitimou mais de 100 mil pessoas, as competições esportivas estão sendo retomadas. Com isso, o que também está voltando com força total são as apostas esportivas em sites como apostasesportivasbonus.com. São torneios, jogos e partidas que voltaram a movimentar a rotina de apostadores espalhados pelo mundo.

Mas essa rotina está mudando. As principais ligas do mundo no futebol foram retomadas. Na Espanha, o Real Madrid ficou com a taça nacional. Na Itália, a Juventus conquistou a Séria A pela nona vez seguida. Outras definições aconteceram também na França, com o Paris Saint Germain, e na Alemanha, com mais um título do Bayern de Munique.

As competições nacionais na Europa voltaram entre o fim de abril e meados de maio. Por lá, a pandemia começou antes e o lockdown rigoroso acelerou a diminuição dos casos. Com isso, o esporte pode ser retomado. O que também voltou foi a Liga dos Campeões da Europa. Juventus e Real Madrid foram eliminados e a competição, que está sendo disputada em um modelo especial, está nas quartas de final. No Brasil, os campeonatos estaduais também foram retomados. O Brasileirão também já começou, mesmo com a curva de vítimas em decorrência da pandemia em alta.

Nos Estados Unidos, a NBA voltou em um esquema reservado, uma bolha em Orlando, com jogadores atuando sem torcida e fora dos seus estados. Tudo para que a principal liga de basquete do mundo tenha a sua temporada concluída. A expectativa no país é sobre a volta do futebol americano, que deve ter a temporada iniciada entre setembro e outubro.

A volta dos torneios mundiais já tem um impacto no mercado de apostas. Em Nevada, o berço das apostas esportivas legalizadas nos EUA, as apostas esportivas ganharam US $ 329 milhões contra US $ 5,3 bilhões em apostas no ano passado - ambos os recordes, de acordo com o conselho de controle de jogos do estado. O futebol gerou US $ 122 milhões em receitas de apostas esportivas e foi responsável por US $ 1,8 bilhão em apostas, ambos recordes também.

Nenhum outro esporte representou uma porcentagem maior de vitórias e apostas do que o futebol. Atrás do futebol, o basquete universitário e profissional responderam por 31% das apostas e 28% dos ganhos em apostas esportivas. Além disso, o jogo de futebol impulsiona o turismo.

Ainda assim, profissionais do mercado de apostas estão esperando uma respostas mais efetiva dos apostadores em um momento de retomada. “Mesmo se não houver futebol, há muitas coisas divertidas que podemos fazer e entreter as pessoas e ajudá-las a se divertir, principalmente em um momento, francamente, desafiador”, disse Mike Raffensperger, diretor de marketing da FanDuel.

“Obviamente, nossa receita não está onde esperávamos sem os principais esportes americanos na televisão, nossa base de jogadores ativos não está tão longe, só porque temos oferecido esses formatos de jogo alternativos.”