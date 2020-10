O mercado do mundo da bola de 1º de outubro

- Destaque contra o Del Valle, Lincoln pode dar adeus ao Flamengo.

- O Bayern de Munique quer contratar Thomas Lemar e o Atlético quer negociar, mas a forma da operação ainda é um obstáculo.

- O futuro de Matteo Darmian está prestes a ser resolvido. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', a Inter de Milão teria chegado a um acordo com o Parma para a transferência do zagueiro de 30 anos.

- OFICIAL: Atlético de Madrid empresta Rodrigo Riquelme ao Bournemouth. O atacante jogará pelo clube da segunda divisão inglesa nesta temporada.

- Ajax já tem um substituto para Dest. O clube de Amsterdã anunciou contratação do lateral Sean Klaiber, que atuava pelo Utrecht.

- Sergiño Dest é novo reforço do Barcelona. Lateral-direito, que joga pela seleção dos Estados Unidos e tem apenas 19 anos, foi anunciado como o novo reforço após se destacar no Ajax. Ele fechou contrato por cinco temporadas com o Barça.

- A Fiorentina tem José Callejón na mira caso Chiesa deixe o time. O espanhol está livre desde que saiu do Napoli.

- Rafinha Alcântara continua sem ofertas para sair de Barcelona

- OFICIAL: Valladolid contrata Saidy Janko até 2024. O lateral-direito suíço jogou na última temporada pelos Young Boys em empréstimo do Porto.

- Um acordo entre Benfica e Tottenham por Vinicius. Os clubes têm acerto para a transferência por empréstimo com opção de compra do atacante brasileiro.

- Lucas Torreira, cada vez mais perto de ser um 'colchonero'. O uruguaio do Arsenal pode chegar ao Atlético de Madrid nesta semana.

- Notícias do futuro de Jovic: o atacante teria dito ao Real Madrid que seu destino favorito, caso tenha que sair, seria o Manchester United, segundo o 'Daily Star'.

- Vai para onde, Cavani? Atacante corre contra o tempo. Sem clube desde que deixou o PSG, o veterano de 33 anos foi especulado em vários times brasileiros.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- O Fluminense anunciou a contratação do atacante Lucca. O jogador de 30 anos vem do futebol do Catar e tem contrato até abril de 2022 com o Tricolor.

- O Porto voltou a se movimentar em busca de Pepê. Segundo 'UOL', o Grêmio recebeu nova oferta dos portugueses após recusar proposta de 10 milhões de euros.

- O Lyon anunciou a contratação de Lucas Paquetá, meia revelado pelo Flamengo que não conseguiu se firmar no Milan e foi emprestado ao time francês.

- O Aston Villa anunciou a contratação de Ross Barkley. O meia de 26 anos chega emprestado pelo Chelsea.