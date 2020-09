O mercado do mundo da bola de 1º de setembro

- Leo Messi não irá para Milão e Lautaro Martínez não irá para Barcelona. A decisão foi relatada por Piero Ausilio, diretor de futebol da Inter, que também falou sobre Arturo Vidal, Sandro Tonali e Aleksander Kolarov.

- Más notícias para o Atlético de Madrid. De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', a Juventus de Andrea Pirlo tem acerto com Tommaso Barbieri, jovem que interessava a Simeone.

- Mathías Olivera está muito perto de assinar pelo Atlético de Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o lateral deve confirmar sua saída do Getafe.

- Kalidou Koulibaly está perto de ser reforço do Manchester City. Na Inglaterra, dizem que o jogador aceitou a oferta do time de Pep Guardiola.

- Huesca confirma o retorno de Sergio Gómez. O jogador volta a ter empréstimo do Borussia Dortmund.

- Bruno Wilson foi aprovado no exame médico. O português vai jogar por empréstimo do Sporting ao Tenerife.

- O Arsenal confirmou nesta terça-feira a contratação de Gabriel Magalhães. O zagueiro brasileiro chega à equipe inglesa com um contrato de longo prazo e vai levar o número seis nas costas.

- Na lista de saída, quatro não treinaram com o grupo do Real Madrid. James Rodríguez não compareceu para encaminhar o acerto com o Everton. Em meio a negociações, Mariano, Brahim e Ceballos.

- Segue a novela da possível saída de Messi. As últimas notícias sobre as intenções do Manchester City citam que os ingleses esperam uma saída gratuira do argentino e não querem pagar ao Barcelona.

- A primeira saída de um jogador na 'era Koeman' já é oficial. Ivan Rakitic está com retorno confirmado ao Sevilla, clube com que assinou contrato até 2022.

- Cagliari anunciou a contratação do romeno Razvan Marin. O jogador do Ajax assinou até 2025 e se tornou o primeiro reforço de Eusebio di Francesco.

- A imprensa italiana aponta para uma aproximação entre Luis Suárez e Juventus, que já teriam feito reuniões para buscar um acordo de transferência.

- Arturo Vidal é um dos nomes da lista de saída do Barça para a próxima temporada, e parece determinado a não dificultar para deixar o clube. Na Itália, garantem que ele teria dado o primeiro passo, dando início às negociações com a Inter de Milão.

- Depois de dispensar Diego Forlán, a diretoria do Peñarol decidiu que Mario Daniel Saralegui assumirá o comando do time uruguaio. É a terceira vez que o técnico assume esse desafio.

- Mikel Villanueva, depois de sair do Málaga, vai a Portugal, onde já tem um novo clube: vai defender o Santa Clara.

- Özil tem um grande interessado na Arábia Saudita. O Al Nassr quer convencê-lo a deixar o Arsenal e assinar com eles.

- Segundo Fabrizio Romano, jornalista da 'Sky Sport' especialista no mercado de transferências, Real Madrid e Milan estariam muito perto de fechar um acordo sobre o empréstimo de Brahim Díaz para o time italiano, que teria uma opção de compra.

- Artilheiro da atual Copa Libertadores, com 8 gols, o atacante do Barcelona do Equador Fidel Martínez, assinou pelo Shanghai Shenhua, da China.

- Segundo a 'BBC', “Messi não pensa em sair de graça”. Seria a tática para começar a negociar sua saída do Barcelona.

- Jadon Sancho segue sonhando em vestir a camisa do Manchester United. A operação é complicada, porque ele não pretende forçar a sua saída e parece que os 'red devils' pensam em incorporá-lo mais tarde, não nesta temporada.

Estes foram os principais movimentos da segunda-feira:

- O Porto anunciou a chegada de Taremi. O atacante iraniano foi contratado junto ao Rio Ave, com que marcou 21 gols em 37 jogos na última temporada.

- Surge um novo ator na novela Thiago Alcântara; o Manchester United se envolve aparece como interessado e pode atrapalhar os planos do Liverpool.

- Uma janela sem a novela Neymar? "Fico e quero ganhar a Champions", garantiu o brasileiro.

- Lazio renova com Immobile. O Barcelona teria mostrado interesse na contratação do italiano como substituto de Luis Suárez, mas o italiano continuará na capital até 2025.

- Antonio Conte pode dar saída a um importante jogador. O italiano está disposto a vender Eriksen se receber uma oferta adequada.

- Edilson foi apresentado como reforço do Goiás. O lateral-direito estava treinando sozinho no Rio Grande do Sul e acredita que precisa de um tempo para retomar a forma física ideal.