O mercado do mundo da bola de 10 de setembro

- O Porto é o novo interessado em Otamendi, do Manchester City. Segundo 'O Jogo', o zagueiro argentino não tem espaço na equipe de Guardiola e já recebeu contatos para voltar ao time português.

- Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, comentou sobre a situação econômica atual e criticou a postura do Chelsea no mercado.

- Higuaín já teria se despedido de seus companheiros na Juventus, segundo 'Tuttosport'. Cada vez mais, o atacante argentino se afasta do time treinado por Pirlo.

- Aouar, está na mira de Arteta e Guardiola para Arsenal e Manchester City, respectivamente. O meio-campista é um dos jogadores do Lyon mais desejados nesta janela.

- Luis Suárez gostaria mais de ir para o Atlético de Madrid do que pela Juventus, segundo 'Deportes Cuatro'. No entanto, o salário do uruguaio pode ser o obstáculo para o time espanhol.

- Álvaro Morata é um dos nomes desejados pela Juventus. No entanto, segundo 'Marca', os espanhóis já recusaram uma proposta italiana de 50 milhões de euros.

- PSG pensa em buscar El Shaarawy na China. Segundo 'Téléfoot', o PSG estaria interessado em contar com o atacante do Shanghai Shenhua.

- Jacob Brown foi apresentado pelo Stoke City. O atacante de 22 anos foi negociado junto ao Barnsley, da segunda divisão inglesa.

- Livre no mercado, Edinson Cavani está longe de ser um jogador “de graça”. Atlético-MG e Grêmio chegaram a sonhar com sua contratação, mas parecem ter "caído na realidade".

- A Inter de Milão se nega a pagar o que o Barcelona pede por Vidal. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', os italianos queriam oficializar a contratação do chileno até essa sexta-feira, mas o preço é o obstáculo da negociação.

- O Angers anunciou a chegada de Loïs Diony. Após passagem pelo Saint-Étienne, o atacante assina até 2023.

- O futuro de Héctor Herrera continua incerto. Em Portugal, 'TVI24' afirma que o Porto pretende fazer uma oferta para contratar o meia mexicano de 30 anos do Atlético de Madrid.

- William Pottker pode deixar o Internacional para iniciar uma nova experiência na Turquia, onde o Trabzonspor tem interesse em sua contratação.

- Após ser demitido pelo Getafe, Florent Poulolo assinou com o Sigma Olomouc, da República Checa.

- John Stones está disposto a buscar seu espaço no Manchester City de Pep Guardiola. Segundo 'Sun', ele tende a permanecer apesar do interesse de clubes como Arsenal e Chelsea.

- A goleiro Mendy, atualmente no Stade Rennais, é citado pela imprensa britânica como o possível novo reforço para o Chelsea.

- A jogadora japonesa Yuki Nagasato assinou contrato para atuar por um time masculino. O Hayabusa Eleven pode estar abrindo caminho para o uso de equipes mistas.

- José Mourinho não contará mais com Danny Rose. O jogador deve deixar o Tottenham, segundo informações publicadas por 'Mirror'

- Cavani segue meditando sobre seu futuro. Aos 33 anos, o uruguaio encerrou contrato com o PSG e tem interessados na Europa e na América do Sul, onde o Grêmio é apontado como um possível destino.

- Os Wolves contrataram Vítor Ferreira​, jovem meia do Porto que chega por empréstimo com opção de compra.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- Juventus e Barcelona chegaram a um acordo, não oficial, pela contratação de Luis Suárez. O uruguaio deve deixar o Camp Nou por três milhões e outros 13 em variáveis.

- Flick confirmou a saída de Perisic. O croata retornará a Inter de Milão após o seu empréstimo ao Bayern de Munique.

- Mano Menezes assinou com o Bahia até 2021. O treinador ainda não deve comandar a equipe na partida desta quinta-feira contra o Grêmio, pela 9ª rodada do Brasileirão.

- O Newcastle anunciou a contratação de Jamal Lewis, que assina pelas próxima cinco temporadas.