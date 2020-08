O mercado do mundo da bola de 11 de agosto

- Gabriel Paulista soa para o Villarreal. Não só Coquelin e Parejo deixariam Mestalla para trás em direção a La Cerámica...

- A alternativa a Jadon Sancho está no Barça. O United pensa em Dembélé agora que o atacante parece perto de renovar com o Borussia Dortmund.

- Ganea deixa o Athletic. O clube anunciou a rescisão de seu contrato.

- Mirandés contratou Javi Jiménez, que jogou na temporada passada em Cornellà.

- Jonathan David assina com o Lille. O atacante canadense entra na Ligue 1 como a contratação mais cara da história dos 'Bulldogs'. No ano passado, ele foi membro do Gent.

- O Barcelona não perde Gayà de vista, especialmente agora que o Valencia parece ter entrado em crise.

- Moyá renova por mais uma temporada na Real Sociedad.

- Nico Gaitán regressa a Portugal. O Sporting de Braga contratou-o a custo zero depois de terminar o contrato de seis meses com o Lille, por uma temporada.

- OFICIAL: o Stoke City comprou o passe do zagueiro central James Chester, de 31 anos. O galês pertencia ao Aston Villa, equipe que o emprestou ao Stoke City na temporada passada.

- Três estrelas do Napoli, transferíveis e com preço. Allan, Koulibaly e Milik podem colocar um ponto final em suas etapas na seleção italiana.

- Ciro Immobile pretende pendurar as chuteiras na Lazio: "Quero ficar na Lazio até ao fim".

- O modesto Tlaxcala se oferece para contratar Cristiano Ronaldo. Claro, é uma oferta em tom de brincadeira, já que se trata de um clube da Terceira Divisão do México.

- O promissor Tripaldelli, de Sassuolo, na órbita do Osasuna.

- Arthur Caike retorna ao Brasil, desta vez para jogar emprestado ao Cruzeiro, rebaixado no ano passado para a Série B.

- Kike Pérez renova com Valladolid. Ele estendeu seu contrato até junho de 2025.

- Areola volta ao PSG depois de terminar sua missão no Real Madrid. Lunin será o segundo de Courtois na próxima temporada.

- Claudio Bravo, a cada dia mais perto do Betis. Sua assinatura parece iminente.

- Coquelin já passou no exame médico do Villarreal. O meio-campista vai se despedir do Valencia, clube que receberá oito milhões de euros pela sua venda.

- Revelado o salário e o contrato de Pedro em Roma. O veterano espanhol de 33 anos se despedirá do Chelsea e começará uma nova aventura no futebol italiano.

- O Real Madrid quer contratar um craque para Raúl. Hugo Duro, com experiência na Primeira Divisão do Getafe, soa para o Castilla.

- Na Itália, eles consideram a renovação de Gattuso um fato. Vai continuar, em princípio, até 2023.

- Zidane muda de ideia com Martin Odegaard e quer o jogador no Real Madrid. Más notícias para a Real Sociedad.

- A condição indispensável para o Manchester United emprestar novamente a Dean Henderson. O Sheffield United terá que assumir o salário inteiro.

- A contratação de David Silva já tem data. O canário vai parar na Lazio assim que terminar sua participação na Champions League.

- O Manchester City vai colocar na mesa 55 milhões de euros para assinar Koulibaly. Enquanto isso, o Napoli pede 90.

- Getafe lidera a luta para conseguir Enes Ünal. A caixa azul ofereceria até nove milhões de euros pela transferência.

- Matuidi, muito perto de ir para a MLS. Assim que for dispensado da Juventus, o Inter Miami de David Beckham o contratará.

- O 'Chucky' Lozano, à venda a preço de banana. O Napoli vai aceitar a mesma coisa que pagou por ele, 40 milhões de euros.

- Juanfer Quintero pode deixar o River Plate neste verão. O colombiano tem ofertas da China para embarcar em uma nova aventura.

- Jan Hurtado jogará esta temporada nas fileiras do Red Bull Bragantino. O Boca Juniors mandou o venezuelano por empréstimo com opção de compra.

- O Arsenal está disposto a fazer de tudo para a saída de Mesut Özil, incluindo pagar ao jogador alemão para fazer as malas.

- Dani Parejo partirá com a carta de liberdade ao Villarreal. Além disso, Francis Coquelin deixará Valencia por oito milhões de euros.

- Leeds United foi reforçado com Joe Gelhardt. O jogador de futebol de 18 anos chega do Wigan Athletic para jogar a Premier League

Estes foram os principais rumores e movimentos da segunda-feira:

- Um dia após mensagem de adeus de Willian nas redes sociais, o Chelsea se despediu do brasileiro e agradeceu publicamente.

- O Villarreal anunciou a contratação de Takefusa Kubo por empréstimo, que cresceu no Barcelona, pertence ao Real Madrid e vem de uma boa temporada com o Mallorca.

- O Red Bull Bragantino anunciou oficialmente a contratação do atacante Jan Hurtado, que estava no Boca Juniors.

- OFICIAL: Liverpool anuncia a chegada de Tsimikas. O grego assinou com o time inglês em troca de 13 milhões de euros.