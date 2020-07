O mercado do mundo da bola de 11 de julho

- Koulibaly sobre ofertas: "Não penso em outra coisa que não seja o Napoli". Apesar de o nome do zagueiro estar na agenda de vários clubes importantes, o portal 'La Gazzetta dello Sport' garantiu que não há nada concreto.

- OFICIAL: o PSG renova com Kimpembe até 2024. O PSG anunciou a renovação do contrato de Presnel Kimpembe. O jogador de 24 anos é formado nas categorias de base do clube de Paris.

- 'Bild': Barça será obrigado a pagar 20 milhões se vender Dembélé. Segundo o portal alemão, os azul-grana teriam que lidar com todas as variáveis que faltam caso decidam vender o jogador francês.

- O Barcelona não descarta publicamente a possibilidade de voltar a ter o brasileiro Neymar na equipe, assim como é o desejo do brasileiro. Porém, a realidade não mostra que tal movimento seja possível.

- O Barcelona continua fazendo cortes para equilibrar as contas, mas desta vez não foi no elenco. O clube deixou de renovar o contrato de oito profissionais médicos.

- O Barça pagará um milhão de euros por Gustavo Maia. De acordo com o 'UOL Esporte' o clube espanhol negociará com o São Paulo o restante do pagamento de 3,5 milhões.

- Ibra revelou uma oferta de Galliani para jogar no Monza: "Me disse: 'a 11 km está o seu velho Milan".

- O Barça chegou a um acordo verbal com Lautaro Martínez. Assim que conseguir vender algum jogador, os 'culés' sentarão a negociar com a Inter, diz a 'ESPN'.

- Jovic vai ampliando o seu mercado. Na Inglaterra, Leicester e Chelsea surgem como alternativas ao atacante do Real Madrid.

- O United entra na briga por Chilwell. O lateral-esquerdo do Leicester também está na mira do City e do Chelsea.

- A Inter poderia liberar Lautaro ao Barcelona por 90 milhões de euros. O valor pedido teria baixado consideravelmente.

- Willian se aproxima do Tottenham. Os 'spurs' estão na frente na corrida pelo jogador que terá o contrato expirado com o Chelsea ao final da temporada.

- Após os rumores sobre a chegada de Marcelo Gallardo ao Flamengo, Jorge Jesus teria confirmado a sua continuidade no banco Rubro-Negro.

- Marcelo Bielsa quer levar Martínez Quarta para o futebol europeu. Se o 'Loco' conseguir o acesso para a Premier com o Leeds, o técnico tentará o zagueiro do River Plate.

- O Norwich City pede uma grana muito alta pelo desejo de Mourinho. Os 'canaries' taxam Ben Godfrey em 55 milhões de euros.

- O Sheffield United também pensa na contratação do valorizado Todd Cantwell. O jogador de 21 anos do Norwich tem muito mercado na Inglaterra.

- A Juventus avança por um jovem talento italiano: Zaniolo. A 'Vecchia Signora' estaria disposta a oferecer até 60 milhões de euros pelo meia da Roma.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Dani Olmo, novamente na agenda do Milan. O jogador de futebol, recentemente contratado pelo RB Leipzig no mercado de inverno, já esteve na órbita do clube 'rossonero' no passado.

- Borussia começa a avaliar a possibilidade de perder Jadon Sancho a curto prazo e planeja sua política de transferências de acordo.

- David Alaba, na agenda do Manchester City. Guardiola espera devolver o que o Bayern fez por Sané.