O mercado do mundo da bola de 11 de setembro

- Rudi Garcia negou haver propostas por Memphis Depay. O atacante do Lyon é um dos nomes desejados pelo Barcelona.

- O Atlético de Madrid descartou a busca de Luis Suárez, pelo menos por enquanto, devido ao altísimo salario do atacante uruguaio, que recebe cerca de 20 milhões de euros no Barcelona.

- O UD Logroñés anunciou nesta sexta-feira um novo atacante para a temporada 2020-21. É Leonardo Ruiz, que chega do Sporting de Portugal por empréstimo.

- O Celta de Vigo confirmou a contratação de Lucas Cunha. Procedente do Sporting de Braga, o zagueiro de 23 anos deve atuar pelo segundo time do clube espanhol.

- "Continuamos no mercado", diz Arteta sobre reforços no Arsenal. Na véspera do início da temporada, o técnico falou sobre a postura do clube na janela de transferências.

- Albert Botines, representante de Deulofeu, afirmou que o jogador de 26 anos gostaría de atuar no Napoli. O ponta-esquerda do Watford pode ser o substituto de José Callejón.

- "Quero e preciso de um atacante". Dois dias antes da estreia do Tottenham na Premier League, José Mourinho falou sobre os reforços desejados.

- A imprensa italiana afirma que Diego Godín não está nos planos da Inter de Antonio Conte e que o acordo para a sua transferência para o Cagliari está muito perto de ser concluído.

- Gonzalo Higuaín, que está com a saída da Juventus praticamente garantida, gostaria de atuar no Inter Miami de David Beckham, segundo 'La Gazzetta dello Sport'.

- Alessandro Florenzi é o novo reforço do PSG. O Paris Saint-Germain confirmou a contratação do lateral-direito, que chega procedente da Roma.

- O Barcelona negou que haja qualquer reunião marcada com representantes de Lautaro Martínez.

- Felix Kroos assinou com o Braunschweig, time da segunda divisão alemã. Assim como seu irmão, ele é meio-campista, mas não conseguiu ter uma trajetória tão brilhante quanto a do jogador do Real Madrid.

- Depois de jogar em Frankfurt por empréstimo por um ano, O português André Silva assinou contrato para trocar o Milan pelo Eintracht em transferência de nove milhões de euros.

- A Juventus não parece estar totalmente certa sobre a operação com Luis Suárez. Além dos rumores sobre o interesse em Cavani e Morata, Giroud também interessa à direção de acordo com 'Sky Sports'.

- Lejeune retorna à LaLiga. O Alavés chegou a um acordo com o Newcastle para o empréstimo do zagueiro francês.

- O Real Madrid, que não fará nenhum grande movimento neste mercado, já anseia por 2021. O jornal 'AS' destaca que o clube tem três prioridades para contratar daqui a um ano: Camavinga, Mbappé e Upamecano.

- Portillo, Fajr e Amath procuram um novo clube. Os três não estão nos planos do Getafe para a temporada 2020-21.

- O Almería contratou Samuel Costa. O promissor jogador português chega do Sporting de Braga por empréstimo com opção de compra.

- Kanté tem outro grande pretendente na Premier League. O francês está no radar do Manchester United. Depois de Van de Beek, os 'red devils' podem dar mais um golpe no mercado.

- Giorgio Wijnaldum se afasta do Barcelona. A imprensa da Inglaterra aponta para uma reaproximação do Liverpool para a renovação do contrato.

- Memphis Depay, grande alvo do Barcelona, pode ser envolvido em proposta que incluiria Emerson para reduzir o custo da operação.

- Marcelo tem ofertas para sair do Real Madrid, mas seu alto salário, de 8 milhões de euros por ano, é um obstáculo neste momento para os interessados.

- William Pottker está cada vez mais perdo de deixar o Internacional. O atacante pode iniciar uma nova experiência na Turquia, onde o Trabzonspor tem interesse em sua contratação.

- Cavani segue meditando sobre seu futuro. Aos 33 anos, o uruguaio encerrou contrato com o PSG e tem interessados na Europa e na América do Sul, onde Grêmio e Atlético-MG são apontados como possíveis destinos.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- A Inter de Milão se nega a pagar o que o Barcelona pede por Vidal. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', os italianos queriam oficializar a contratação do chileno até essa sexta-feira, mas o preço é o obstáculo da negociação.

- PSG pensa em buscar El Shaarawy na China. Segundo 'Téléfoot', o PSG estaria interessado em contar com o atacante do Shanghai Shenhua.

- Álvaro Morata é um dos nomes desejados pela Juventus. No entanto, segundo 'Marca', os espanhóis já recusaram uma proposta italiana de 50 milhões de euros.

- O Porto é o novo interessado em Otamendi, do Manchester City. Segundo 'O Jogo', o zagueiro argentino não tem espaço na equipe de Guardiola e já recebeu contatos para voltar ao time português.