O mercado do mundo da bola de 12 de julho

- O Real Madrid contratou Izan Regueira, meia de apenas 14 anos, uma jovem promessa que estava nas categorias de base do Celta.

- Zouhair Feddal já teria uma nova equipe. De acordo com o jornal 'A Bola', o Betis e o Sporting já teriam entrado em um acordo pelo zagueiro de 30 anos. A operação rondaria os três milhões de euros.

- OFICIAL: Racing acerta venda de Centurión ao Vélez. O ex-São Paulo ficará em definitivo no Vélez.

- O Manchester City planeja oferecer uma renovação a Sergio Agüero, que tem contrato até 30 de junho de 2021, segundo informação de 'Mirror'.

- Segundo o jornal 'The Sun', Harry Kane está cansado da ausência de títulos do Tottenham e não descarta deixar o clube na próxima janela de transferências.

- O dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, que deixará o Southampton, interessa muito ao Ajax. Mas também ao Tottenham de Mourinho e ao City de Guardiola.

- O zagueiro Lucas Veríssimo é o principal alvo de olhares estrangeiros no grupo do Santos e recebeu oferta do Watford.

- Os rumores não deixam Massimiliano Allegri em paz, alguns dias atrás seu nome foi relacionado ao banco do PSG, hoje o jornal 'TuttoSport' informa que o ex-treinador da Juventus poderia tentar a sorte na Inter de Milão.

- Segundo 'Gazeta Esportiva', o lateral-direito Andrés Herrera está na mira de Flamengo e Palmeiras. O jogador do San Lorenzo tem futuro incerto e já teve oferta feita pelos paulistas.

- Apesar do grande interesse do Hannover 96, Arda Turan acabou acertando seu retorno ao Galatasaray.

- Saviola vê Aimar como o sucessor de Gallardo. O 'Conejo' acredita que ele é o mais cotado para dirigir o River depois do 'Muñeco'.

- O City sobe a oferta: oferece dois jogadores ao Napoli por Koulibaly. Os 'sky blues' colocam os nomes de Zinchenko e Otamendi na mesa.

- O Barça avança na 'Operação Lautaro'. Embora comece a resolver algumas probelmas, ainda precisa de muita negociação.

- Federico Chiesa está na mira de Manchester United, Juventus e Inter de Milão. O jogador da Fiorentina tem grandes chances de sair.

- O futuro de Milot Rashica é incerto. O jogador não continuará no Werder Bremen e clubes como RB Leipzig e Milan o monitoram.

- Cazorla cada vez mais perto do Al Sadd. O espanhol assinaria por uma temporada e teria a oportunidade de permanecer depois na academia Aspire.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Koulibaly sobre ofertas: "Não penso em outra coisa que não seja o Napoli". Apesar de o nome do zagueiro estar na agenda de vários clubes importantes, o portal 'La Gazzetta dello Sport' garantiu que não há nada concreto.

- OFICIAL: o PSG renova com Kimpembe até 2024. O PSG anunciou a renovação do contrato de Presnel Kimpembe. O jogador de 24 anos é formado nas categorias de base do clube de Paris.

- 'Bild': Barça será obrigado a pagar 20 milhões se vender Dembélé. Segundo o portal alemão, os azul-grana teriam que lidar com todas as variáveis que faltam caso decidam vender o jogador francês.

- O Barcelona não descarta publicamente a possibilidade de voltar a ter o brasileiro Neymar na equipe, assim como é o desejo do brasileiro. Porém, a realidade não mostra que tal movimento seja possível.