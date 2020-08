O mercado do mundo da bola de 13 de agosto

- Sancho para de pensar no United. Os 'red devils' terão que esquecer aquele que marcaram como prioridade no mercado.

- O Arsenal junta-se à candidatura de Reguilón. O Real Madrid continua em busca de acomodação para um jogador que também é seguido pelo Chelsea.

- O Bayer Leverkusen chegou a um acordo para a prorrogação do contrato de Karim Bellarabi. O jogador de futebol assina até junho de 2023.

- Watford escolheu seu novo treinador. Parece que tudo está no caminho certo para que Vladimir Ivic seja o treinador para tentar voltar à Premier.

- Se Massimiliano Allegri liderar a Inter devido à saída de Antonio Conte, o ex-Juventus pode trazer dois jogadores. Kroos e Milinkovic-Savic são seus dois desejos.

- Lazio praticamente atou David Silva. Tudo estaria confirmado após a Liga dos Campeões, mas o clube romano quer fechar o negócio antes do jogo contra o Lyon, no sábado.

- Besiktas negou interesse na assinatura de Balotelli. Além disso, ele reconheceu que eles pensam em Mensah como um possível reforço.

- Juventus e Milan perguntam sobre a joia do Burnley. Dwight McNeil, um jovem jogador inglês de apenas 20 anos, tem se destacado nesta temporada na Premier.

- Na Turquia falam sobre a chegada de Iheanacho ao Fenerbahçe. Sem vaga no Leicester, o atacante nigeriano pode deixar a Inglaterra pela primeira vez.

- O Napoli deu um passo à frente para contratar Sergio Reguilón, mas o Real Madrid rejeitou a primeira oferta dos italianos.

- Frank Angong, a joia camaronesa que já treina no Barça. Ele é um meio-campista camaronês de apenas 18 anos que jogará no Juvenil.

- Betis pensa em Sebastián Villa enquanto Feddal renegocia sua saída. O do Boca pode pousar em Benito Villamarín, enquanto Feddal continua a jogar pelo Sporting de Portugal.

- O entorno de Cristiano Ronaldo negou os últimos rumores, como soube o jornal 'AS: "A oferta ao Barcelona é falsa."

- OFICIAL: meio-campista Blaise Matuidi assina com o Inter Miami de David Beckham. O francês usará o número '8' nas costas.

- O Real Madrid está a poucos passos de ceder o juvenail Martín Calderón. O jogador irá por empréstimo a Portugal, precisamente, ao Paços de Ferreira.

- O ex-jogador do Sevilla Adriano Correia retorna à Europa. O zagueiro brasileiro fechou contrato com o KAS Eupen, da Liga Belga.

- Pode haver uma batalha na Premier League por Thiago Alcántara. Manchester City e Liverpool querem o jogador do Bayern de Munique.

- O Atlético de Madrid está muito perto de assinar o substituto de Adán. Este é o goleiro croata Ivo Grbic. Ele assinaria por quatro temporadas.

- Cristiano Ronaldo, oferecido ao Barcelona? O jornalista Guillem Balagué garantiu que Jorge Mendes tem contactado várias equipas através dos portugueses.

- A imprensa portuguesa assegura que existe um acordo entre Vertonghen e o Benfica. O 'The Sun' também fala da operação e afirma que o belga assinará até 2023.

- A Juventus de Andrea Pirlo quer rejuvenescer todos os seus setores. Na defesa, o conjunto italiano pensa em Sergiño Dest, atualmente no Ajax.

- O Betis busca reforços para o meio de campo e se concentra em Erick Pulgar. O time verde e branco ofereceu 10 milhões a Fiorentina pelo jogador, mas os italianos pedem 15.

- Andros Townsend, ex-companheiro de Gareth Bale no Tottenham, aconselhou o galês a voltar ao conjunto londrino e aproveitou para enviar uma mensagem aos críticos do '11' do Real Madrid.

- Ryan Sessegnon, jogador do Tottenham Hotspur, continua acumulando pretendentes para a próxima temporada. Depois de Barça, Ajax e Fulham, chegou a vez do Newcastle mostrar interesse.

- Juan Fernando Quintero e Nacho Fernández, jogadores do River Plate, concentram os rumores no clube de Núñez. O futebol chinês quer o colombiano, enquanto o argentino agrada um grande do futebol brasileiro.

- O FC Viitorul comunicou nessa quarta-feira que Rivaldinho, filho do ex-jogador Rivaldo, é o novo reforço do Cracovia da Liga Polonesa em uma operação de 300.000 euros.

Estes foram os principais rumores e movimentos da quarta-feira:

- OFICIAL: Dani Parejo reforça o Villarreal. O meia chega a custo zero após rescindir o seu contrato com o Valência.

- Chelsea e Arsenal brigam por Quincy Promes. O jogador do Ajax poderia ser negociado por mais de 25 milhões de euros.

- A Juventus quer Alexandre Lacazette e para isso oferecerá uma troca por Douglas Costa.