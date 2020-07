O mercado do mundo da bola de 13 de julho

- Rafinha não decidirá nada sobre seu futuro até que o Celta não tenha garantido sua salvação na primeira divisão.

- Barcelona assina com Diego Almeida. O zagueiro de 16 anos renovou após muitos anos nas categorias de base do gigante catalão.

- Emerson foi ofrecido ao Milan. O Barcelona quer vender seu jogador emprestado, mas terá que entrar em acordo com o Betis.

- Juanma Hernández reforçará a base do Real Madrid. O jogador chega procedente do Málaga.

- Liverpool segura a grande esperança de sua base. Adam Lewis assinou com o time inglês sua renovação a longo prazo.

- O Eibar embolsará 1,4 milhões de euros pela contratação de Nano Mesa. O Cádiz tinha uma opção obrigatória de compra pelo jogador no caso de subir para a Primeira Divisão.

- O Besiktas continua atrás de Wu Lei e não apenas por seus gols. O clube turco acredita que ganharia em 'merchandising' e patrocinadores se conseguir a assinatura do atacante do Espanyol.

- Real Madrid pensa na forma de vender Jesús Vallejo. O clube merengue tem a intenção de transferir o zagueiro nesse verão com a fórmula de Javi Sánchez.

- O técnico do FK Partizani, de Tirana, foi demitido depois de ter se recusado a liderar o time em uma partida por medo de pegar coronavírus.

- A mulher de Carles Aleñá se despediu de Sevilha com uma imagem e uma mensagem, adiantando que o jogador não estenderá, no momento, seu contrato com o clube do Heliópolis.

- A Juventus pretende chegar a um acordo com o Sassuolo por Locatelli, outro meio-campista após a contratação de Arthur Melo.

- Leonardo Balerdi pode estar a um passo de distância do Olympique de Marseille. A central não se encaixou no Borussia Dortmund, o que o deixaria sair em troca de cerca de 12 milhões de euros.

- Fabio Capello comentou a chegada mais do que possível de Ralf Rangnick ao banco do Milan e disse que será um erro: "Será mais um ano zero e acho que o Milan perderá uma temporada novamente".

- Dejan Lovren será um dos jogadores que deixará o Liverpool neste mercado de transferências. O Zenit foi o último clube a se interessar pelo zagueiro.

- Manuel Pellegrini foi apresentado como o novo treinador do Betis. O treinador chileno mostrou um discurso ambicioso, mas ao mesmo tempo realista com o futuro do clube.

- O plano de Barcelona com Quique Setién. Josep Maria Bartomeu assegurou que o treinador da Cantábria tem um contrato e que a vontade do clube é que ele o cumpra.

- Sergio Ramos assina pelo Real Ávila. O jogador retornará ao que era seu time para entrar no 'play off'.

- Jonathan Herrera chega ao San Lorenzo emprestado pelo CD Riestra.

- Zack Steffen continuará em Manchester. Ele será o terceiro goleiro do Manchester City.

- Borussia se protege. Quem quiser Jadon Sancho terá que pagar 130 milhões de euros.

- Dembélé não irá para o United. Isso teria sido transmitido pelo atacante ao Barcelona.

- O salto definitivo de Kubo. O japonês quer enviar uma mensagem para Zidane de olho na próxima temporada.

- Reynoso, a um passo da MLS. O Minnesota United está perto de contratar os serviços do ainda jogador do Boca.

- Bartomeu não escondeu os contatos com a Inter por Lautaro. O principal mandatário 'culé' garantiu que não negociará até o final da temporada.

- O Wolverhampton Wanderers quer renovar Nuno. O portal 'Mirror' relata que a entidade pretende blindar o português.

- Bartomeu considera difícil o retorno de Neymar. "Não acho que o PSG o coloque no mercado", disse o presidente do Barça.

- Monaco olha para o Stade de Reims para reforçar o centro da zaga. Axel Disasi seria o escolhido, um promissor zagueiro francês.

- Franco Vázquez, com pouco destaque no Sevilla, receberá uma oferta da Lazio, que pode pagar até nove milhões de euros pelo meia-ponta.

- Bartomeu garantiu que a renovação de Leo Messi está no caminho certo, já que o argentino quer encerrar sua carreira esportiva no Barcelona.

- Em plena euforia pela ascensão de Cádiz, Manolo Vizcaíno, presidente, revelou que a equipe andaluza contratará Álvaro Negredo para a próxima temporada.

- Fiorentina cogita a opção de Florenzi para a lateral direita. O atual jogador do Valencia está emprestado pela Roma.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- OFICIAL: Racing acerta venda de Centurión ao Vélez. O ex-São Paulo ficará em definitivo no Vélez.

- O Real Madrid contratou Izan Regueira, meia de apenas 14 anos, uma jovem promessa que estava nas categorias de base do Celta.

- O Manchester City planeja oferecer uma renovação a Sergio Agüero, que tem contrato até 30 de junho de 2021, segundo informação de 'Mirror'.

- Segundo 'Gazeta Esportiva', o lateral-direito Andrés Herrera está na mira de Flamengo e Palmeiras. O jogador do San Lorenzo tem futuro incerto e já teve oferta feita pelos paulistas.