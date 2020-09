O mercado do mundo da bola de 13 de setembro

- Villarreal fecha incorporação de Estupiñán. O time amarelo vai pagar 15 milhões de euros ao Watford.

- Gennaro Gattuso aprova a assinatura de Gerard Deulofeu. O jogador de futebol vai deixar Watford após o rebaixamento da equipe britânica.

- Miha Zajc vai jogar na próxima temporada em Gênova. O jogador chega por empréstimo do Fenerbahçe.

- OFICIAL: Wolverhampton Wanderers renova Nuno. O treinador português prolonga o seu contrato para as próximas três temporadas.

- O Manchester United olha para uma lista de favoritos de alto nível no caso de Sancho falhar com ele. Falamos de Gareth Bale, João Félix e Douglas Costa.

- De acordo com 'Gazzetta.gr', Antoñito poderia deixar o Real Valladolid para jogar pelo Panathinaikos.

- Santiago Arias continua a agregar pretendentes: depois de conhecer o interesse de Everton, Wolves e Newcastle também perguntaram por ele.

- Uli Hoeness vence Manchester United e Liverpool por suas tentativas de contratar Thiago Alcántara: "Eles querem nos chantagear".

- A 'Gazzetta dello Sport' revela neste domingo as condições do contrato de Arturo Vidal com a Inter de Milão, que será por duas temporadas.

- Bayern ligou duas vezes para pedir o empréstimo de Pedri. O jovem do Barcelona ainda não sabe onde jogará nessa temporada, e o Bayern de Munique está bastante atento à situação.

- O Atlético recusou Rakitic e Luis Suárez. Segundo informações da 'ESPN', ambos foram oferecidos nesta janela, mas o clube 'rojiblanco' os recusou por vários motivos.

- "Liverpool e United estão tentando nos chantagear por Thiago". Uli Hoeness, mito do Bayern de Munique, falou sobre Thiago Alcântara e as intenções de vários clubes ingleses em contar com os seus serviços.

- Lacazette afasta os rumores: "Quero jogar e ganhar títulos no Arsenal". O atacante quis colocar um ponto final nos rumores sobre a sua saída em declarações ao 'LEquipe'.

- Lucas Vázquez recebe proposta do Catar. Segundo 'Marca', Lucas Vázquez tem uma oferta tentadora e recebeu liberdade do Real Madrid para definir sobre seu futuro.

- Wolves e Newcastle também perguntam por Arias. O Atlético de Madrid procura saída ao lateral-direito e Santiago Arias é o que conta com mais opções segundo 'Radio Caracol'.

- Boli Bolingoli tem uma nova equipe. O primo de Romelu Lukaku desembarca por empréstimo ao Istanbul Basaksehir, com uma opção de compra por parte do clube turco.

- A transferência de Luis Suárez para a Juventus está complicada. Segundo Fabio Paratici, diretor de futebol da equipe italiana, a chegada do uruguaio do Barça é "uma opção quase impossível".

- O técnico português dos Wolves assinou neste domingo a renovação de seu contrato com o time inglês. Nuno Espirito Santo permanecerá até 2023.

- Agentes de Lautaro já estão em Barcelona, diz jornal. 'Corriere dello Sport' afirma que os agentes do argentino estão avançando na possível transferência ao Camp Nou.

- A Inter de Milão continua buscando lateral-esquerdo e os favoritos de Antonio Conte estão no Chelsea. Acontece que, segundo o 'Corriere della Sera', Marcos Alonso está mais perto do Giuseppe Meazza que Emerson Palmieri.

- Mbappé quer deixar o PSG em 2021. De acordo com o jornal 'The Times', o atacante francês já teria comunicado ao clube as suas intenções;

- Hellas Verona anuncia Marco Benassi. O 'Mastini' confirmou em comunicado oficial o acordo com a Fiorentina para a transferência do médio italiano.

- A última chance de Jovic! O diário 'Marca', em sua capa de domingo, aponta que o Real Madrid teria pedido para o sérvio dar um passo a frente.

- O Osasuna anuncia Calleri. O time espanhol acerta o empréstimo do atacante argentino, que pertence ao Deportivo Maldonado.

- Pavón fala sobre o seu futuro. O ainda jogador do Boca, que defende o Los Angeles Galaxy, avisa: "Tenho contrato até dezembro. Quero resolver essa situação".

- A venda de Martínez Quarta, a solução dos problemas do River. O 'Millonario' tem uma dívida e o Celta pode ajudar.

- O Lyon recusa uma oferta por Traoré. O Aston Villa ofereceu 17 milhões, mas a proposta não foi aceita pelos franceses.

- O West Ham avalia o empréstimo de Wilshere. A rescisão do seu contrato travou e os 'hammers' buscam uma alternativa para liberar o jogador.

Estes foram os principais movimentos da sábado:

- Koeman deixa Luis Suárez e Arturo Vidal de fora! Ambos não participarão do primeiro amistoso da temporada e estão mais fora do que dentro do Camp Nou.

- Marcelo escutará ofertas para sair do Real Madrid, segundo informações do 'Esporte Interativo'.

- O Milan anunciou a compra de Ante Rebic. O croata assinou contrato válido até 2025 e se desvincula de forma definitiva do Eintracht de Frankfurt.