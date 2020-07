O mercado do mundo da bola de 14 de julho

- Hulk não vai renovar na China e tem ofertas no Brasil. Em entrevista a 'Globoesporte.com', o atacante confirmou que não vai prolongar seu contrato no Shanghai SIPG e admitiu que tem propostas de clubes brasileiros.

- De olho na Premier League, Coutinho é oferecido a Arsenal e Newcastle. De saída do Bayern de Munique, atacante que pertence ao Barcelona gostaria de voltar a jogar no futebol inglês.

- Yony González fica no Corinthians ou volta para o Benfica? No Corinthians desde fevereiro, atacante colombiano não marcou gols em quatro jogos disputados.

- Rivaldinho, filho do eterno craque brasileiro Rivaldo, está na mira de vários clubes da segunda divisão da Espanha, segundo o jornal 'AS'.

- Após a confirmação de que o Manchester City não será punido com gravidade pela EUFA, o clube começa a planejar a próxima temporada. De acordo com o diário 'AS', a entidade prepara um novo contrato para Pep Guardiola.

- Victor Osimhen está a um passo de ser jogador do Napoli. O clube italiano pagará, se tudo sair bem, cerca de 81 milhões de euros para levar o atacante nigeriano do Lille rumo a Serie A.

- Maurizio Sarri já tem uma lista de compras. O treinador da Juventus acompanha os passos de três jogadores para reforçar a sua equipe ainda nessa janela. De acordo com o 'Sport Mediaset', são eles Jorginho, Zaniolo e Milik.

- Diego Bartalotta, presidente do Club Veracruzano de Futbol Tiburón, confirmou a 'ESPN' que tem a intenção de contratar Wesley Sneijder e Djibril Cissé.

- Adán é especulado no Sporting. A imprensa portuguesa dá por certa a chegada do goleiro do Atleti.

- A Juve quer o 'novo Varane'. Nzouango, joga no Amiens SC e é comparado ao madridista. A Velha Senhora espera comprá-lo por três milhões;

- O Chelsea vai com tudo por Oblak. Segundo o jornal 'Mirror', a ideia do clube é envolver Kepa na negociação com o Atlético.

- 'ESPN': o Barça acerta a contratação de Gustavo Maia, a joia do São Paulo.

- Deschamps comandará a França na Copa do Mundo do Catar em 2022 e logo pensará no futuro. O destino do comandante está no ar.

- Bryan Ruiz deixa o Santos alegando 'descumprimento de salário e dano moral'.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Bartomeu garantiu que a renovação de Leo Messi está no caminho certo, já que o argentino quer encerrar sua carreira esportiva no Barcelona.

- Bartomeu não escondeu os contatos com a Inter por Lautaro. O principal mandatário 'culé' garantiu que não negociará até o final da temporada.

- O Wolverhampton Wanderers quer renovar Nuno. O portal 'Mirror' relata que a entidade pretende blindar o português.

- Bartomeu considera difícil o retorno de Neymar. "Não acho que o PSG o coloque no mercado", disse o presidente do Barça.