O mercado do mundo da bola de 15 de agosto

- As últimas atuações de Godín convenceram Antonio Conte, que agora não veria com maus olhos se separar do Milan Skriniar para ter mais dinheiro para as transferências.

- Sheffield United visa o retorno de Ramsdale. O goleiro vem jogando pelo Bournemouth, que pode receber 15 milhões de euros por ele.

- PAOK anunciou a chegada de Nika Ninua. O jovem meia georgiano chega depois de ter brilhado no Dínamo de Tbilisi.

- Falcao já tem um encontro marcado com Beckham. O colombiano pousaria no Inter Miami no próximo mercado de inverno.

- O jogador mais rico do mundo fica sem time. Faiq Jefri Bolkiah, sobrinho do sultão de Brunei, desempregado após rescindir contrato com Leicester.

- Ajax contrata Kjaer, um dinamarquês de 16 anos. A equipe holandesa vai pagar dois milhões ao Horsens.

- A Lazio se cansa de esperar David Silva e lhe dá um ultimato. Eles querem uma resposta antes de domingo ou vão riscar seu nome da agenda.

- United está atento: uma reunião Grealish-Aston Villa sobre o futuro acontecerá. A ideia do clube é renová-lo diante do crescente interesse dos 'red devils'.

- A Roma quer boicotar a contratação do Atlético. Milik, que está há muito tempo no radar 'colchonero', também está na agenda da equipe italiana.

- Tyler Blackett soa para o Nottingham Forest. O histórico clube que disputa o campeonato contrata o lateral esquerdo como agente livre do Reading.

- O United dará tudo por Saúl. Os 'red devils' estariam dispostos a pagar um salário de 165 mil euros por semana, quase 8 milhões por ano, ao meio-campista do Atlético.

- O Barça marca os seus tempos. Embora haja uma reunião marcada para segunda-feira, 'EFE' garante que Bartomeu não vai demitir Setién nem tomar decisões neste fim de semana.

- Ferdinand encoraja Messi a deixar o Barça. O ex-zagueiro do United questionou se o argentino tem tempo "para ficar sentado esperando".

- Watford contrata Ngakia. Os ingleses anunciaram a incorporação do lateral-direito, que chega livre depois de encerrar seu contrato com o West Ham.

- Koundé, lisonjeado com seu nome no mercado. O defesa-central garantiu que é "bom" que tanto ele como o companheiro de equipe Diego Carlos tenham os olhos dos grandes europeus atrás de si.

- A opção de Talles Magno pelo Liverpool? De acordo com o 'London Evening Standard', os 'reds' não têm intenção de contratá-lo... pelo menos a curto prazo.

- Após o desastre contra o Bayern, o vestiário do Barça exige que haja eleições e pede a contratação de Xavi Hernández para o banco.

- Reinier será emprestado ao Borussia Dortmund. Assegura o 'Mundo Deportivo' de que o Real teria chegado a um acordo com o clube alemão.

- Apesar dos rumores vindos da Itália apontarem para uma saída, tudo leva a crer que a Juventus não deixará Paulo Dybala escapar nessa janela.

- O Manchester United procura um lugar para Tahith Chong. Segundo a 'Sky Sports', o conjunto inglês está bem perto de um acordo com o Werder Bremen para o empréstimo do jovem.

- A Atalanta já pensa na próxima temporada. O clube de Bérgamo trabalha para dar mais opções para Gian Piero Gasperini, e pensa na contratação de Florian Thauvin.

- Faouzi Ghoulam parece ter os dias contados no Napoli. De acordo com o 'TuttoSport', o agente português Jorge Mendes estaria trabalhando intensamente na busca de um novo clube para ele.

- O Flamengo confirma a saída de Rafinha. O lateral deixa o clube rubro-negro sem custos com destino ao Olympiacos da Grécia.

- O Chelsea não desiste de Declan Ricce para a próxima temporada. O clube 'blue' ofereceu 65 milhões, mas o West Ham pede 90 para liberar o meia.

Estes foram os principais rumores e movimentos da sexta-feira:

- OFICIAL! O Arsenal anunciou a contratação de Willian. O jogador de futebol assinou um contrato que o vincula ao clube inglês pelos próximos três anos.

- O Benfica leva o mercado a sério. As três novas contratações fazem confiança no novo projeto das 'águias': Vertonghen, Everton e Waldschmidt.

- O Liverpool pensa na promessa da Seleção Brasileira Sub17: Talles Magno, ala do Vasco da Gama.

- O jornal 'TuttoSport' noticiou que a 'Vecchia Signora' e o Manchester United levantaram a possibilidade de troca entre Pogba e Dybala.