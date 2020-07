O mercado do mundo da bola de 15 de julho

- Sebastiano Esposito é uma das grandes apostas da Inter de Milão, que está planejando a renovação do atacante antes de emprestá-lo para ganhar mais experiência.

- Mourinho espera fim de temporada para discutir futuro de Danny Rose. O primeiro "problema' de José Mourinho no Tottenham foi justamente com Danny Rose, emprestado ao Newcastle, agora o treinador espera o final da temporada para decidir o que fazer com ele.

- Valladolid confirma a volta de Matheus Fernandes ao Barcelona. Miguel Ángel Gómez, diretor esportivo do Valladolid, falou a 'Cadena COPE' sobre Matheus Fernandes e confirmou que o brasileiro voltará ao FC Barcelona apesar de elogiar o trabalho do jogador.

- Milan quer manter Kjaer por 3,5 milhões de euros. O Milan vai manter o Simon Kjaer, jogador emprestado pelo Sevilla, e pagará 3,5 milhões de euros aos espanhóis.

- Como Thiago Alcântara pode se encaixar no Liverpool? Meia espanhol pode deixar o Bayern e é especulado como possível reforço em Anfield para a próxima temporada.

- Quando abre a janela de transferências para as principais ligas da Europa? Com o fim das competições, Bundesliga e Ligue 1 largaram na frente, janela da Premier League abre no final de julho e Serie A fica por último.

- Carrasco do Brasil no 7 a 1 é dispensado pelo Dortmund. Após empréstimo no Spartak Moscow, da Rússia, Andre Schürrle e Borussia Dortmund anunciam rescisão de contrato.

- Janela inglesa será de 27 de julho a 5 de outubro. A Premier League anunciou as datas em que jogadores poderão ser inscritos na janela de transferências. Começará em 27 de julho e durará dez semanas, até 5 de outubro.

- A resposta de Simeone ao interesse do Chelsea em Oblak. Diego Pablo Simeone, treinador do Atlético, conversou com meios de comunicação antes da partida contra o Getafe. Ele foi perguntado pelo interesse do Chelsea pelo goleiro Jan Oblak.

- Atlético de Madrid e Juventus, as opções de Milik. O atacante polonês tem futuro incerto e só estaria disposto a ir a um desses dois clubes.

- Juventus tem Dzeko em sua agenda. O atacante bósnio seria um dos alvos de mercado da 'Vecchia Signora'.

- O Sassuolo sonha com Chiellini. Giovani Carnevali, dirigente da equipe italiana, estava determinado a fazer uma oferta pelo 'bianconero'.

- O Valencia tem uma nova política de transferência e renovação. Adeus às estrelas.

- O Atlético de Madrid fez seu primeiro contrato profissional com Marcos Denia antes do interesse de clubes como Manchester United ou Villarreal.

- O Real Madrid está a ponto de vender Franchu ao Eintracht Frankfurt. O 'merengues' repetirão uma estratégia que já foi realizada em várias ocasiões com o conjunto da Bundesliga.

- A surreal oferta do Sassuolo a Chiellini: "Ofereceria três anos de contrato". O diretor executivo do Sassuolo, Giovanni Carnevali, se mostrou decidido a fazer uma oferta pela contratação do zagueiro da Juventus.

- "É caro Gustavo Maia por 4,5 milhões? Kubo pedia muito mais". O Barcelona se defendeu das críticas pela contratação de Gustavo Maia e a comparou com a ida de Takefusa Kubo ao Real Madrid. Com o oriental não houve acordo.

- O Barcelona falou sobre o futuro do seu mais novo contratado Gustavo Maia e o comparou com a chegada de Take Kubo.

- "Ajudarei Lautaro a se adaptar ao Barça", disse Suárez entusiasmado com a possível chegada do argentino.

- Quintero tranquiliza o River. O colombiano utilizou as redes sociais para dizer que continua no 'Millonario'.

- Uma renovação milionária para Dybala. A Juve quer transformá-lo no segundo jogador mais bem pago do elenco.

- Cavani também recusa Beckham. O uruguaio quer continuar no futebol europeu.

- Bryan Ruiz estuda as ofertas após deixar o Santos. O costarriquenho tem mercado na Europa, na MLS e em seu país.

- O Real Madrid contrata Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz para a sua equipe juvenil, filho de Coquito Rodríguez.

- Rummenigge recorda com nostalgia de Dembélé, e o francês era seu rival. O mandatário está preparando uma surpresa?

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Maurizio Sarri já tem uma lista de compras. O treinador da Juventus acompanha os passos de três jogadores para reforçar a sua equipe ainda nessa janela. De acordo com o 'Sport Mediaset', são eles Jorginho, Zaniolo e Milik.

- Após a confirmação de que o Manchester City não será punido com gravidade pela EUFA, o clube começa a planejar a próxima temporada. De acordo com o diário 'AS', a entidade prepara um novo contrato para Pep Guardiola.

- Hulk não vai renovar na China e tem ofertas no Brasil. Em entrevista a 'Globoesporte.com', o atacante confirmou que não vai prolongar seu contrato no Shanghai SIPG e admitiu que tem propostas de clubes brasileiros.

- De olho na Premier League, Coutinho é oferecido a Arsenal e Newcastle. De saída do Bayern de Munique, atacante que pertence ao Barcelona gostaria de voltar a jogar no futebol inglês.