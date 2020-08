O mercado do mundo da bola de 16 de agosto

- PSG, enquanto se aguarda a situação de Arturo Vidal. O chileno pode sair e a equipe parisiense está muito interessada em sua incorporação.

- O Borussia Dortmund confirmou que quer emprestar Reinier. O Real Madrid busca o destino para sua promessa brasileira.

- Manchester United e Werder Bremen concordam com o empréstimo de Chong, uma das promessas dos 'red devils' para o futuro.

- O Newcastle quer que Chris Smalling reforce a defesa. A equipe britânica quer nacionalizar seu elenco com o jogador do Manchester United.

- Leicester, uma nova equipe pedindo Sergio Rico. Não vai continuar no PSG, onde está emprestado, e o Sevilla procura um novo destino para ele.

- Quique Sánchez Flores vai tirar um ano de folga. O ex-técnico do Watford confirmou que não ocupará um banco na temporada 2020-21.

- A Juventus quer baratear a operação de Thomas Partey. Para isso, o complexo 'bianconero' oferece os serviços de Douglas Costa.

- O Napoli tem 50 milhões para fechar duas contratações. Com esse dinheiro quer incorporar Sergio Reguilón e Gabriel.

- Ribéry quer recrutar dois velhos conhecidos para a Fiorentina. O francês quer que a equipe italiana contrate Mario Mandzukic e Mario Götze.

- James falou sobre o seu futuro no Real Madrid: "Quero ir onde posso jogar e ser feliz. É frustrante saber que tenho condições de ser fixo e por causa de outras pessoas não posso..."

- O Chelsea dará tudo por Chilwell. Os 'blues' podem estar dispostos a oferecer os quase 85 milhões! Leicester pergunta pelo jovem lateral-esquerdo.

- Coutinho continua nos sonhos do Arsenal. Depois de topar com o primeiro "não" do Barça a uma troca com Guendouzi, agora eles poderiam tentar novamente com um empréstimo com opção de compra.

- O Benfica pensa em Nacho. Jorge Jesus estaria a pensar em reforçar a sua defesa com o zagueiro do Real Madrid, pelo qual pediriam cerca de dez minutos de euros.

- Hateboer diz adeus a Atalanta. O defesa holandês confessou numa entrevista que o seu ciclo "chegou ao fim" e procura "novos desafios".

- O City aumenta o lance por Winks. Para esquecer as penalidades europeias, a equipe de Guardiola poderia pagar até 55 milhões pelo meio-campista do Tottenham.

- Juventus procura alternativas caso Dybala saia. De acordo com o 'CalcioMercato', os 'bianconeri' estudariam a assinatura de Griezmann nesse caso.

- Atlético quer baratear a assinatura de Grbic. Os colchoneros pretendem colocar o goleiro da filial Álex dos Santos como moeda de troca.

- Cristiano pode deixar a Juventus. O português está entusiasmado com a chegada de Andrea Pirlo, mas em Itália garantem que ele não é de forma alguma intransferível.

- Thiago já teria se despedido do Bayern. O Liverpool será o seu próximo destino.

- O City acredita que pode tirar Messi do Barcelona. Afirma o jornal 'Mirror' que o conjunto 'citizen' espera um sinal do argentino para tentar a sua contratação.

- O Barça demitirá Quique Setién e Eric Abidal. Segundo o diário 'AS' o treinador e o diretor serão fulminados após o vexame na Champions.

- Ronald Koeman, uma velha opção para o banco do Barcelona. O treinador conta com o apoio da diretoria de Bartomeu.

- A encruzilhada de De Bruyne. Ficar no Manchester City ou buscar um projeto mais vencedor.

- Arthur já tem uma data para desembarcar em Turim. O brasileiro com relações cortadas com o Barça chegaria no dia 23 de agosto à Itália.

- Yony González jogará na MLS. Depois de um curto empréstimo ao Corinthians, o Benfica resolveu negociá-lo em definitivo.

- Steven Fletcher soma mais um clube a sua longa carreira. O escocês assina com o Stoke City depois de quatro temporadas no Sheffield Wednesday.

- Bielsa quer que Nahitán Nández seja seu novo comandado. O uruguaio tem uma multa rescisória de 35 milhões de euros com o Cagliari.

- Mauricio Isla será o substituto de Rafinha no Flamengo. Diante da saída do brasileiro para o futebol grego, o chileno se transformou na principal opção.

- Salomon Kalou finalmente foi apresentado no Botafogo. O clube já havia anunciado a sua contratação a mais de um mês.

- Davide Santon se aproxima do Besiktas. A Roma poderia emprestar o jogador com uma opção de compra.

- O Sporting aficializou as contratações de Pedro Porro e de Vitorino Antunes.

Estes foram os principais rumores e movimentos do sábado:

- As últimas atuações de Godín convenceram Antonio Conte, que agora não veria com maus olhos se separar do Milan Skriniar para ter mais dinheiro para as transferências.

- Falcao já tem um encontro marcado com Beckham. O colombiano pousaria no Inter Miami no próximo mercado de inverno.

- O jogador mais rico do mundo fica sem time. Faiq Jefri Bolkiah, sobrinho do sultão de Brunei, desempregado após rescindir contrato com Leicester.