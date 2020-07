O mercado do mundo da bola de 16 de julho

- O PSG blinda seu gigante de 15 anos diante do interesse de vários clubes da Europa. O time parisiense chegou a um acordo com Bitshiabu El Chadaille pela ampliação do seu contrato, de acordo com o 'FootMercato'.

- O Mönchengladbach pede ao Barça o empréstimo de Pedri. Nem sequer fez a sua estreia com o elenco do Barcelona e já tem um série de clubes interessados no seu empréstimos.

- Junior Firpo ganharia mais que o dobro na Inter de Milão. 'Mundo Deportivo' informa que, caso Junior Firpo entre na 'Operação Lautaro' e desembarque na Inter, receberá mais que o dobro do que recebe no Barcelona. Trata-se de um dos motivos que fizeram o lateral aceitar essa situação.

- Karim Djaziri, representante de Benzema, assegurou que o atacante francês tem a intenção de voltar ao Lyon antes da sua aposentadoria.

- Revelam o possível salário de Mandzukic na Fiorentina. De acordo com 'TMW', a Fiorentina teria oferecido a Mario Mandzukic um salário de três milhões de euros por temporada. O atacante croata, livre no mercado também está na mira da Inter de Milão.

- O Manchester United rouba uma jovem promessa do Juvenil C do Real Madrid. Os 'red devils' contrataram Álvaro Fernández.

- Bellingham, joia do Birmingham City, já se encontra na Alemanha para assinar pelo Borussia Dortmund.

- "O PSG queria que eu jogasse grátis". Thomas Meunier criticou o seu antigo clube.

- Pedro Porro está a um passo do Sporting. Após uma apagada passagem pelo Valladolid, o Manchester City, clube ao qual pertence, procura uma nova saída para ele.

- Jorge Mendes mostra a sua força: Nélson Semedo renovará até 2025 com o Barcelona.

- O Bayern de Munique volta os olhares para LaLiga. O time alemão pensa em Diego Carlos, zagueiro do Sevilla, como reforço para a sua defesa.

- O Manchester City quer Lautaro Martínez como substituto de Agüero. De argentino para argentino, não só na Seleção, mas também na equipe de Pep Guardiola.

- O futuro de Junior Firpo pode estar ligado a Inter de Milão. Poderia entrar na operação do Barcelona por Lautaro Martínez.

- O ex-jogador do Paderborn, Klaus Gjasula se transformou no novo jogador do Hamburgo, clube ao qual chegou grátis. O experiente maia de 30 anos assinou por dois anos.

- O 'Mono' Burgos confirmou que "o Chelsea quer contratar Oblak". O conjunto de Londres está firme.

- A imprensa alemão garante que Kai Havertz, alvo de gigantes da Europa, teria escolhido o Chelsea de Frank Lampard.

- A continuidade de Mauro Zárate no Boca Juniors não está garantida. O argentino tem uma oferta de renovação, mas alguns pontos do contrato não o agradam.

- O CSKA pagará mais de oito milhões por Gaich: só falta o 'sim'. O CSKA Moscou está decidico a contratar Adolfo Gaich, um dos atacantes mais promissores do futebol argentino.

- Guanini chega por empréstimo ao Newell's. O Newell's Old Boys anunciou a incorporação de Manuel Guanini procedente do Gimnasia. O empréstimo é de 18 meses.

- A Champions é vital para a contratação de Jadon Sancho. O United não esquece do jovem inglês e está disposto a investir muito dinheiro nele, mas para isso precisará se classificar para a próxima edição da Champions.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Carrasco do Brasil no 7 a 1 é dispensado pelo Dortmund. Após empréstimo no Spartak Moscow, da Rússia, Andre Schürrle e Borussia Dortmund anunciam rescisão de contrato.

- "É caro Gustavo Maia por 4,5 milhões? Kubo pedia muito mais". O Barcelona se defendeu das críticas pela contratação de Gustavo Maia e a comparou com a ida de Takefusa Kubo ao Real Madrid. Com o oriental não houve acordo.

- Como Thiago Alcântara pode se encaixar no Liverpool? Meia espanhol pode deixar o Bayern e é especulado como possível reforço em Anfield para a próxima temporada.

- Valladolid confirma a volta de Matheus Fernandes ao Barcelona. Miguel Ángel Gómez, diretor esportivo do Valladolid, falou a 'Cadena COPE' sobre Matheus Fernandes e confirmou que o brasileiro voltará ao FC Barcelona apesar de elogiar o trabalho do jogador.