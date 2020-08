O mercado do mundo da bola de 17 de agosto

- Barcelona anunciou nesta segunda-feira a demissão de Quique Setién como treinador da equipe principal e informou que o novo treinador será anunciado nos próximos dias.

- Flamengo acerta a contratação de Maurício Isla e fica por detalhes do anúncio oficial. Chileno de 32 anos chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha, que se transferiu para o Olympiacos.

- Pós-Paulistão, preço de Patrick de Paula dobra e sondagens não param. Benfica e Hertha Berlin já buscaram informações nos bastidores do jovem volante do Palmeiras.

- Rafinha se despede do Flamengo: "é um até logo". Lateral de 34 anos concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e falou sobre o que motivou a sua saída para o futebol grego.

- David Silva é o novo reforço da Real Sociedad. O clube espanhol confirmou nesta segunda-feira a contratação do jogador que tinha rumores apontando para um futuro na Lazio.

- Dortmund acerta detalhes finais e garante empréstimo de Reinier. Meia-atacante brasileiro do Real Madrid acordou uma cedência válida por uma temporada, com mais uma de opção.

- O Tottenham deverá oficializar nos próximos dias uma contratação para substituir o goleiro Vorm, que deixou o clube. Joe Hart já teria inclusive passado pelo exame médico.

- Pedro Rodríguez já está na capital italiana. Ele desembarcou nesta segunda-feira e realizará os procedimentos necessários para assinar contrato com a Roma.

- Atual comandante da seleção da Holanda, Koeman é o favorito para assumir o Barcelona após a saída de Quique Setién.

- Adán deve viajar para Portugal nessa semana. A imprensa portuguesa aponta que ele será apresentado ao Sporting nos próximos dias.

- Adeus Pochettino e oi Koeman. O ex-jogador azulgrana é o favorito para assumir o Barcelona apesar das adversidades.

- O Atlético acompanha o mercado turco. Mas não para contratar e sim para liberar alguns dos seus atletas. Kalinic está perto de Besiktas ou Fenerbahçe, mas poderia não ser o único.

- O Barcelona atravessa um momento bastante complicada. Após o vexame em Lisboa, a time azulgrana pensa em reformulações. Luis Suárez, poderia acabar voltando para o Ajax. Tudo vai depender de si aceitaria reduzir o salário.

- O Chelsea quer reforçar o seu sistema defensivo e pensa em Lewis Dunk, jogador de 28 anos que pertence ao Brighton & Hove Albion.

- De acordo com o diário 'AS', Andreas Pereira veria com bons olhos a possibilidade de voltar ao Valência, clube que atuou por empréstimo na temporada 2017-18.

- O Valência avançou rapidamente e já um dos favoritos para ter Borja Mayoral, atacante do Real Madrid.

- Nikola Kalinic continua sem ter espaço no Atlético de Madrid e o Besiktas surge como uma alternativa de empréstimo.

- Segundo 'Noticias de Navarra', a Fiorentina, que também segue os passos de Mario Mandzukic ye Mario Götze, estaria interessada nos serviços de Javi Martínez.

- A chegada de Ronald Koeman ao Barcelona pode estar acertada. O treinador holandês foi flagrado no aeroporto da cidade nesse domingo.

Estes foram os principais rumores e movimentos do domingo:

- Juventus procura alternativas caso Dybala saia. De acordo com o 'CalcioMercato', os 'bianconeri' estudariam a assinatura de Griezmann nesse caso.

- Ribéry quer recrutar dois velhos conhecidos para a Fiorentina. O francês quer que a equipe italiana contrate Mario Mandzukic e Mario Götze.

- James falou sobre o seu futuro no Real Madrid: "Quero ir onde posso jogar e ser feliz. É frustrante saber que tenho condições de ser fixo e por causa de outras pessoas não posso..."