O mercado do mundo da bola de 17 de julho

- Conte diz que Alexis sofreu muito e agora a Inter quer comprá-lo. Pode haver uma grande mudança na Serie A.

- O City fixa em 35 milhões o máximo que quer pagar por Ferran Torres. O jovem jogador do Valencia poderia acabar no time de Guardiola.

- O Bayern tentou contratar Bellingham no último minuto, mas o jogador escolheu o Borussia. A última tentativa dos de Munique não deu em nada, graças ao desejo do jogador.

- Barça quer Alaba... mas a custo zero. Os azulgranas estariam dispostos a ficar com o lateral do Bayern de Munique, se não houver pagamento.

- Saint-Étienne adquire o passe de Kolodziejczak. Tigres confirmou através de suas redes sociais que os gauleses decidiram executar a opção de compra que possuíam.

- Guardiola pensa em Tagliafico para reforçar sua defesa. O técnico espanhol tem em mente o jogador de futebol do Ajax para a próxima temporada no City.

- O Valencia opta por Baraja. O atual treinador de Tenerife pode mudar de cor em breve para começar a trabalhar no clube 'che'.

- 'A Bola': Benfica fechou Jorge Jesus. O meio garante que a chegada do treinador a um dos clubes mais importantes de Portugal seja quase um fato.

- E depois de quatro anos de sanção por doping... José Angulo tem um novo clube! Depois de cumprir sua punição, o jogador agora pode pular de volta para o campo.

- Gray no radar do Tottenham. Ele tem um contrato até 2021 com o Leicester City e, no momento, parece que não o renovará.

- Na Itália, eles também abrem as portas para Mayoral. O atacante está na agenda da Lazio, que se tornou seu novo pretendente se ele decidir mudar de cor de camisa.

- Juve tem Pochettino no plano B, mas ela confia em Sarri. Caso o técnico atual acabe falhando miseravelmente, ele poderá perder o emprego.

- O Levante aposta no jovem Pablo Martínez até 2024. A equipe confirmou em comunicado oficial a prorrogação do contrato do jogador da categoria de base.

- O presidente do Barcelona tem um plano secundário em mente, caso o treinador Quique Setién precise ser trocado: García Pimienta.

- Sergio Boris, ex-jogador de futebol da Real Sociedad e Numancia, substituirá Rui Borges no banco do Acadêmico de Viseu da Segunda Liga Portuguesa.

- André Schürrle, campeão mundial da Alemanha em 2014, anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol profissional. Sua carreira abrangeu Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Fulham e Spartak Moscow.

- Klopp teria aprovado a incorporação de Thiago. Um obstáculo a menos para vê-lo vestido de 'red'.

- Skipp, grande promessa do Tottenham, renova. Seus pretendentes já podem esquecer a ideia de consegui-lo a um preço razoável.

- Real Madrid desistirá de Mbappé por causa do coronavírus. Palavra de Florentino.

- Gio Queiroz, ex-Madrid CFF, assina pelo Barcelona. É uma das grandes promessas do futebol feminino a nível internacional.

- Hendrick, uma oportunidade de mercado para o Manchester United. Após quatro temporadas em Burnley, ele deixará o clube de graça.

- Thiago já teria chegado a um acordo com o Liverpool, segundo o 'Bild'. A única coisa que falta seria um acordo entre o clube 'red' e o Bayern.

- Sarr já teria se decidido entre Atleti, Sevilla e Betis. O jogador do Olympique de Marseille parece favorável em jogar na Liga Espanhola e já teria escolhido entre seus três candidatos.

- Sporting de Huelva assina com a ex-jogadora do Sevilla, Claire Falknor. A meia americana assinou até junho de 2021 com sua nova equipe.

- Alex Telles não dá ouvidos aos rumores. Ele não quer saber dos rumores que falam sobre o seu futuro depois de ter sido proclamado campeão da Liga Portuguesa pelo Porto.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- A imprensa alemão garante que Kai Havertz, alvo de gigantes da Europa, teria escolhido o Chelsea de Frank Lampard.

- O futuro de Junior Firpo pode estar ligado a Inter de Milão. Poderia entrar na operação do Barcelona por Lautaro Martínez.

- Revelam o possível salário de Mandzukic na Fiorentina. De acordo com 'TMW', a Fiorentina teria oferecido a Mario Mandzukic um salário de três milhões de euros por temporada. O atacante croata, livre no mercado também está na mira da Inter de Milão.

- Junior Firpo ganharia mais que o dobro na Inter de Milão. 'Mundo Deportivo' informa que, caso Junior Firpo entre na 'Operação Lautaro' e desembarque na Inter, receberá mais que o dobro do que recebe no Barcelona. Trata-se de um dos motivos que fizeram o lateral aceitar essa situação