O mercado do mundo da bola de 17 de setembro

- Mboula, novo jogador do Mallorca. O atacante chega emprestado do Mônaco.

- O Bayern alertou Alaba sobre suas reivindicações de renovação. "Não vamos melhorar a oferta nem fazer coisas malucas", alertou o clube.

- Gareth Bale já teria se despedido do Real Madrid. O galês parece estar vivendo suas últimas horas como um jogador merengue.

- Vitolo esteve de fora na sessão do Atlético. Muitos já estão especulando sobre uma possível saída do Wanda.

- Benif Afobe assina com o Trabzonspor. A equipe turca anunciou o acordo alcançado com o Stoke City para o empréstimo do jogador inglês.

- Everton deve colocar oito jogadores à venda, segundo 'Footmercato'. Após as contratações de James Rodríguez, Abdoulaye Doucouré e Allan, o clube inglês quer abrir espaço no plantel.

- OFICIAL: Higuaín deixa a Juventus. O atacante deixa o clube de Turim após quatro temporadas para assinar com o Inter Miami, clube de David Beckham.

- Sporting Braga e Mallorca confirmaram a transferência do atacante brasileiro Murilo, que assinou empréstimo válido até 30 de junho de 2021 com o time espanhol.

- Luis Suárez já está na Itália, mas é ameaçado por Dzeko. O atacante da Roma, é o favorito para reforçar a Juventus e estaria à frente de Luis Suárez, ​​que está na Italia para conseguir o passaporte.

- Sport encaminha contratação de Thiago Neves. Após ter contrato rescindido em passagem fracassada pelo Grêmio, o polêmico meia pode ter outra chance na Série A.

- Thiago Alcântara, reforço de 22 milhões de euros para o Liverpool. Segundo 'Sky Sports', o valor inclui o custo da transferência mais a parte proporcional do salário que o Real Madrid não pagará.

- Cuéllar nega contato com o Grêmio: "não estou interessado nesse momento". O volante destaca desejo de seguir no Al Hilal, da Arábia Saudita, e em caso de retorno prioridade seria o Flamengo.

- O Bayern de Munique avisou Alaba sobre suas intenções para renovar: "Não melhoraremos a oferta nem faremos loucuras".

- O Almería anunciou a chegada do português Pedro Mendes, o atacante deixa o Sporting para jogar com o time espanhol até o final da temporada.

- O projeto de Marcelo Bielsa no Leeds United está muito perto de ter o reforço de Rodrigo de Paul. Conforme apontado pela imprensa italiana, a Udinese receberia 25 milhões de euros pelo meia.

- Benif Afobe assina com o Trabzonspor. O clube turco anunciu o acordo alcançado com o Stoke City pelo empréstimo do jogador inglês.

- Nahuel Estévez está na Itália para fechar sua chegada ao Spezia. O Estudiantes de La Plata confirmou que seu jogador está prestes a assinar com o time da Serie A.

- Dele Alli havia sido vinculado ao Real Madrid por rumores da mídia inglesa, inclusive envolvendo a operação da transferência de Bale. 'Mundo Deportivo', porém, afirma que a diretoria espanhola nunca teve esse plano.

- Conforme revelado por 'Sky Sport', o Leicester City está muito perto de contratar Cengiz Ünder. O jogador turco da Roma chegaria por meio de um empréstimo com opção de compra.

- O acordo entre Liverpool e Bayern de Munique por Thiago Alcântara já seria uma realidade. Segundo 'The Athletic', a operação teria sido fechada em 30 milhões de euros e faltaria apenas o anuncio oficial.

- O Genova anunciou cinco chegadas de forma praticamente simultânea: Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj.

- Messi nunca foi desejo daInter de Milão. Quem confirmou foi Steven Zhang, presidente do clube italiano, em entrevista ao 'Il Corriere della Sera'.

- O Tottenham vai pagar cerca de 22 milhões de euros pela chegada de Gareth Bale. Segundo 'Sky Sports', o valor inclui o custo da transferência mais a parte do salário que o Real Madrid não vai pagar.

- Celta e Elche chegaram a um acordo para prorrogar o empréstimo de Manu Justo. O atacante continuará na equipe de Vigo.

- Real Madrid procura destino para Luka Jovic. O sérvio quer ter mais minutos e conquistar espaço no time de Zidane, mas a diretoria acredita que um empréstimo seria a melhor opção para o atacante sérvio.

- Sergio Reguilón passou nos exames médicos que realizou nas instalações do Real Madrid para encaminhar sua transferência ao Tottenham, de acordo com 'Vamos'.

Estes foram os principais movimentos da quarta-feira:

- Gareth Bale deve deixar o Real Madrid para vestir a camisa do Tottenham por empréstimo, mas falta definir quem pagará o salário do atacante.

- Nem reserva: Paquetá perdeu espaço no Milan e desperta o interesse da Fiorentina.

- Jorge Jesus lamenta eliminação na Champions e pede um camisa 9 para o Benfica. O time já investiu 80 milhões de euros em reforços, mas precisa de um atacante de referência.

- O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, decidiu deixar Luis Suárez e Vidal de fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira. Os dois estão cotados para deixar o clube.

- Tottenham se aproxima de Sergio Reguilón. O Real Madrid já teria acerto com os ingleses e deve receber 30 milhões de euros para assinar por duas temporadas com o lateral-esquerdo.