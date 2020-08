O mercado do mundo da bola de 18 de agosto

- Enquanto Leandro Paredes jogava a semifinal da Champions League contra o RB Leipzig, na Itália surgia o interesse da Fiorentina em contratá-lo.

- O Atlético anunciou com entusiasmo um reforço para sua subsidiária. Trata-se do meio-campista Ngoya, que chega livre após ser dispensado do Lille.

- Ricardo Quaresma, após deixar o Kasimpasa, pode regressar ao futebol português. O Boavista pretende recuperá-lo para uma nova etapa.

- Lyon contrata Ozkacar antes de enfrentar o Bayern. Enquanto a equipa disputa a Liga dos Campeões, nos escritórios pensa no futuro com a contratação do defesa-central de 19 anos, oriundo do Altay.

- Dybala vai ficar? O agente do argentino silenciou os rumores de saída e garantiu que estão trabalhando "em sua renovação" com a Juventus.

- OFICIAL: Feddal, novo jogador do Sporting. A entidade portuguesa anunciou este sábado a contratação do defesa-central do Real Betis, que assina por duas temporadas com opção de uma terceira.

- Quintillà está emprestado à cidade de Norwich. O lateral-esquerdo do Villarreal vai passar uma temporada na Inglaterra para ganhar experiência em campo.

- 'Flagram' Koeman em Barcelona: ele chegou para negociar. A equipe do Barça está prestes a anunciar a incorporação do treinador holandês após a saída de Quique Setién.

- Outro Silva para a Lazio: depois do fora de David, olha para Thiago. O defesa-central do PSG, que termina o seu contrato com o fim da Champions League, pode regressar à Itália.

- Um jovem senegalês vai para La Masia. Moussa Ndiaye, que joga no seu país natal, está a um passo de assinar um contrato com a subsidiária do Barcelona.

- O zagueiro do Real Madrid, Nacho, concordaria em deixar a equipe de Zinedine Zidane, mas apenas se uma condição fosse atendida. O jogador de futebol deve ir para um time estrangeiro.

- O jogador Pedro Rodríguez já está em Roma. Ele pousou na manhã de terça-feira e passou nos exames médicos antes de assinar pelo clube italiano.

- Renovação tripla em Nápoles. Giovanni di Lorenzo, Eljf Elmas e Mário Rui continuarão a fazer parte da equipa de Gattuso, já que todos eles assinaram até 2025.

- OFICIAL: Barcelona despede Abidal. O clube chegou a um acordo amigável para a rescisão de seu contrato. Esta é a terceira grande medida no pacote de mudanças previsto para este verão, após o anúncio das eleições e a saída de Setén.

- Manolo Reina continuará no Mallorca. Os das Ilhas Baleares informaram que o goleiro de Málaga renovou o seu contrato até 2022.

- Fenerbahçe conquista Mame Thiam. O clube turco anunciou a contratação do atacante senegalês, que contratou vindo do Kasimpasa.

- OFICIAL: Joe Hart assina pelo Tottenham. O ex-goleiro do Manchester City foi colocado sob as ordens de Mourinho após encerrar seu contrato com o Burnley.

- O Manchester City anuncia a saída do goleiro Claudio Bravo após ter esgotado seu contrato. O goleiro está vez mais perto do Real Betis.

- Koeman quebra o silêncio! O treinador garantiu que a sua prioridade é ir para o Barcelona, ​​mas que ainda falta a assinatura. Até então, o holandês insistia que não podia dizer mais nada.

- Wenger poderia voltar a treinar! O francês teria se oferecido para ocupar o lugar de Ronald Koeman na Seleção Holandesa.

- O atacante Aubameyang está muito perto de renovar com o Arsenal. O clube inglês aumentaria o seu salário em três milhões e meio de euros.

- Malang Sarr se converte em uma opção para o Barcelona. O zagueiro francês do Nice agrada Eric Abidal e chegaria livre.

- De acordo com a 'RAC1', Luis Suárez não pensa em deixar o Barcelona nessa janela. Nem a oferta do Ajax seduz o uruguaio.

- A Juventus precisa de um novo atacante e o nome de Alexandre Lacazatte ganha força em Turim.

- James Rodríguez abre as portas para o futebol mexicano. O colombiano não descartou a possibilidade de jogar no país azteca em um futuro próximo.

- Nicolás Otamendi poderia tentar a sorte no futebol italiano. O zagueiro argentino teria sido oferecido a Lazio.

- O Valência, apesar dos problemas financeiros, observa De Sciglio e Rugani, dois jogadores da Juventus que estão na porta de saída.

- Cada vez parece mais claro que Ronald Koeman não seguirá na Seleção Holandesa e aceitará o desafio de comandar o Barça. Na Holanda já tratam isso como certo.

- O PSG quer tirar Timothy Castagne da Atalanta, equipe sensação da Europa. O belga seria um reforço para o setor ofensivo de Thomas Tuchel.

-OFICIAL. Javi García e o Real Betis separam os seus caminhos. O meia rescindiu o contrato com time alviverde e está livre no mercado.

- Monchi pensa em Michal Karbownik. O diretor do Sevilla estuda a contratação do jogador do Legia Varsóvia.

Estes foram os principais rumores e movimentos da segunda-feira:

- Barcelona anunciou nesta segunda-feira a demissão de Quique Setién como treinador da equipe principal e informou que o novo treinador será anunciado nos próximos dias.

- David Silva é o novo reforço da Real Sociedad. O clube espanhol confirmou nesta segunda-feira a contratação do jogador que tinha rumores apontando para um futuro na Lazio.

- Dortmund acerta detalhes finais e garante empréstimo de Reinier. Meia-atacante brasileiro do Real Madrid acordou uma cedência válida por uma temporada, com mais uma de opção.