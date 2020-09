O mercado do mundo da bola de 18 de setembro

- O Barcelona deve acelerar a 'operação saída' devido ao tamanho do seu elenco, e Junior Firpo poderia ser emprestado para a Atalanta.

- Klopp não venderá Wijnaldum após a contratação de Thiago. O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, terá que pensar em uma nova alternativa.

- O PSG volta a pensar em Alex Telles. O time de Paris voltou a demonstrar interesse no jogador do Porto, que também está na mira de clubes como Manchester United e Atlético de Madrid.

- Kondogbia e Maxi Gómez não deixarão o Valência. O treinador Javi Garcia confia na manutenção do seu elenco.

- OFICIAL: Higuaín assina pelo Inter Miami. O Inter Miami oficializou a contratação do atacante argentino.

- OFICIAL: Liverpool anuncia a contratação de Thiago Alcântara. A operação gira em torno aos 30 milhões de euros e o brasileiro naturalizado espanhol troca um campeão pelo outro.

- Semedo, entre os favoritos dos Wolves para substituir Doherty O Wolverhampton Wanderers trabalha em busca de um substituto para Matt Doherty, que acabou indo para o Tottenham.

- Klopp mostra interesse na contratação de Ousmane Dembélé. O francês poderia desembarcar em Anfield por empréstimo.

- Milik está bem perto de ser anunciado pela Roma, já que realizou os exames médicos com o conjunto 'giallorossi'.

- Koundé está no radar do Manchester City. O zagueiro do Sevilla agrada bastante a Pep Guardiola.

- O Bayern de Munique quer mais um lateral-direito e está pensando em Sergiño Dest, jovem talento do Ajax, que também está na mira de outros gigantes, entre eles o Barcelona.

- Segundo o 'Mundo Deportivo', o Genoa teria apresentado ao Betis uma oferta de sete milhões de euros por Tonny Sanabria. O time verde e branco poderia deixar o paraguaio ir embora, mas só venderia ao time genovês uma parte do passe do atacante.

- Como o 'AS' diz, Villarreal e Levante estão prestes a concordar com o empréstimo por um ano de Dani Raba. Paco López já deu o seu "sim" ao clube valenciano, que está apressando os últimos detalhes da operação.

- O Manchester United penteia o mercado devido à necessidade de reforçar sua lateral esquerda e estaria pressionando nesta reta final do período de transferências para assumir os serviços de Alex Telles.

- O atacante Toni Gabarre deixa o Atlético Baleares (15 gols no último segundo campeonato B) para assinar por um ano com opção por outro com o CD Numancia.

- Atlético Mineiro não vão atrás de Sebastián Villa. Os problemas extra-desportivos do colombiano afastaram a equipe brasileira.

- O Betis procura um lateral esquerda e Bruno Pitton soa, que se destacou na última temporada de San Lorenzo, na agenda.

- Dada a chegada iminente de Sergio Reguilón ao Tottenham, o Manchester United retoma a opção de Alex Telles, do Porto.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- Everton deve colocar oito jogadores à venda, segundo 'Footmercato'. Após as contratações de James Rodríguez, Abdoulaye Doucouré e Allan, o clube inglês quer abrir espaço no plantel.

- O acordo entre Liverpool e Bayern de Munique por Thiago Alcântara já seria uma realidade. Segundo 'The Athletic', a operação teria sido fechada em 30 milhões de euros e faltaria apenas o anuncio oficial.

OFICIAL: Higuaín deixa a Juventus. O atacante deixa o clube de Turim após quatro temporadas para assinar com o Inter Miami, clube de David Beckham.