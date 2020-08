O mercado do mundo da bola de 19 de agosto

- Atleti freia a saída de Víctor Mollejo. O atacante rojiblanco parecia destinado a ser emprestado ao Getafe, mas agora sua integração na primeira equipe está perto de acontecer.

- Javi García já tem uma nova equipe. Renunciou ao Betis há alguns dias e já foi contratado pela Boavista. Ele assinou por três temporadas.

- O Sheffield United esbanja e paga 20 milhões de euros por Aaron Ramsdale, um goleiro que os próprios 'blades' venderam ao Bournemouth... por um milhão.

- Dmitrievski, um pouco mais perto do Getafe. O goleiro do Rayo soa para a Primeira Divisão, e os 'azulões' parecem ter aproveitado.

- A Juve tem um 'plano B' se Raúl Jiménez não chegar. Donny Malen, da categoria de base do Arsenal, emprestado pelo PSV, será o seu alvo prioritário.

- Ansu Fati tem novo representante, ninguém menos que Jorge Mendes. Será um problema para o Barça?

- Wolfsburg vai pagar a cláusula Darwin Núñez, fixada pelo Almería em 20 milhões de euros.

- Agente de Diego Godín tenta colocá-lo no Fenerbahçe. O internacional uruguaio ainda tem mais dois anos de contrato com a Inter.

- Pione Sisto, na agenda do Copenhague. Parece certo que deixará o Celta de Vigo neste verão, mas ainda não se sabe ao certo onde.

- Nuri Sahin, depois de rescindir contrato com o Werder Bremen, vai para o Antalyaspor.

- Koulibaly se aproxima do City. A imprensa italiana garante que o Napoli está disposto a aceitar 70 milhões pelo defesa central.

- O Leganés procura reforços e visa Carlos Nieto e Adrián Marín.

- O futuro de Lucas Biglia aponta para a Turquia. O meio-campista argentino soa como reforço para o Trabzonspor, após encerrar seu contrato com o Milan.

- O Yamiq poderia retornar à Espanha. O jogador, emprestado do Genoa ao Zaragoza em Janeiro, soa como um reforço para o SD Huesca.

- Getafe olha para Óscar, o promissor jogador do Real que encantou a todos no Leganés no ano passado.

- Ivo Grbic, a um passo do Atleti. O goleiro croata já teria feito os testes de PCR e estaria esperando o resultado ser anunciado.

- Gabriel Pires, tentado pela LaLiga e pela Premier League. O jogador poderá deixar o Benfica, tendo perdido o status de titular indiscutível.

- OFICIAL: Reinier vai jogar pelo Borussia Dortmund. O Real Madrid cederá o meio-campista brasileiro ao clube alemão pelas próximas duas temporadas.

- O Chelsea tenta baratear Havertz. A operação pode chegar a um total de 200 milhões e o clube tenta negociar alguns descontos com o Bayer Leverkusen.

- Busquets e Sergi Roberto querem se salvar do cerco de Koeman. 'COPE' garante que os dois comunicaram que não têm nenhuma intenção de deixar o Barça.

- Atlético fica sem Allan. O meio-campista do Napoli teria optado por jogar pelo Everton, onde se encontrará novamente com Carlo Ancelotti.

- Fran Mérida é a primeira contratação do Espanyol para a próxima temporada. O meio-campista assinou contrato para os próximos dois anos.

- É OFICIAL - Ronald Koeman se torna o novo treinador do FC Barcelona. O ex-jogador do Barça volta para casa e assina até 2022.

- O United tem a intenção de blindar o rival de De Gea no gol. Dean Henderson poderia passar a receber o dobro do seu salário e assinar por mais dois anos.

- Ronald Koeman, quando for anunciado treinador do Barcelona, terá que decidir o futuro de três importantes jogadores do clube Piqué, Busquets e Jordi Alba.

- Rodrigo Moreno ainda não sabe o que será do seu futuro. O nome do atacante ganha destaque em mais uma janela de mercado e o principal interessado é o Atlético de Madrid.

- O Manchester City pode executar a opção de recompra de Douglas Luiz, que agora pertence ao Aston Villa.

- A Real Sociedad deu início as conversas com a Sampdoria para contratar Jeison Murillo, que na última temporada jogou emprestado ao Celta.

- Grêmio e São Paulo acertaram a troca dos atacantes Luciano e Everton, o último já posou com a camisa do Tricolor Gaúcho.

- O Cluj inicia a sua caminha na fase prévia da Champions contra o Floriana de Malta. O time romano sonha com a contratação de Mario Balotelli.

- Ben White se transformou em um dos nomes mais desejados do mercado. Além de Liverpool, Chelsea e United entre os interessados é preciso somar o Manchester City.

- Michy Batshuayi, jogador do Chelsea, parece ter os dias contados no conjunto 'blue' e várias equipes desejam os seus serviços. O último a entrar na birga foi o Leeds United de Marcelo Bielsa.

- Segundo o diário 'La Stampa', o Atlético de Madrid seria nesse momento, o favorito para contratar Tommaso Barbieri, jovem jogador de 17 anos do Novara.

- De acordo com o diário 'AS', Nikola Kalinic quer deixar o Atlético de Madrid sem custos, mas ainda lhe resta um ano de contrato. O Besiktas estaria muito atento a essa situação.

- O Arsenal avança para realizar a sua grande contratação da janela. O zagueiro brasileiro do Lille, Gabriel Magalhães está a um passo de ser 'gunner'.

Estes foram os principais rumores e movimentos da terça-feira:

- OFICIAL: Barcelona despede Abidal. O clube chegou a um acordo amigável para a rescisão de seu contrato. Esta é a terceira grande medida no pacote de mudanças previsto para este verão, após o anúncio das eleições e a saída de Setén.

- OFICIAL: Joe Hart assina pelo Tottenham. O ex-goleiro do Manchester City foi colocado sob as ordens de Mourinho após encerrar seu contrato com o Burnley.

- Dybala vai ficar? O agente do argentino silenciou os rumores de saída e garantiu que estão trabalhando "em sua renovação" com a Juventus.

- OFICIAL: Feddal, novo jogador do Sporting. A entidade portuguesa anunciou este sábado a contratação do defesa-central do Real Betis, que assina por duas temporadas com opção de uma terceira.