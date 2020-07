O mercado do mundo da bola de 19 de julho

- O United busca destino para o rebelde Rojo. A diretiva "red devil" não está muito feliz com sua atitude fora de campo.



- Sambueza, a um passo de deixar o Santa Fé. O presidente da entidade confirmou em uma entrevista que é difícil para ele ficar.

- Villarreal mantém seu pré-acordo com Emery. Muito provavelmente, sua contratação se tornará oficial em breve.

- Calleja insistiu que ele não sabe nada sobre seu futuro. O técnico do Villarreal não sabe se vai renovar o contrato ou demiti-lo.

- Após oficializar a saída de Robert Moreno, o Monaco anunciou o novo treinador. Niko Kovac será o responsável por comandar o time pelos próximos três anos.

- O atacante Berrío oficializou sua ida ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes. O Flamengo não vai lucrar com a operação, mas mantém percentual para transações futuras.

- O Arsenal, apesar de estar imerso na reta final da temporada, já vasculha o mercado para reforçar sua zaga na próxima temporada e fará todo o possível para conseguir os serviços do jovem Malang Sarr, em sua lista de desejos há meses.

- O atacante Ricardo Goulart, ex de Cruzeiro e Palmeiras, está sendo emprestado pelo Guangzhou Evergrande ao Hebei Fortune, também da China, com contrato até o fim de 2020.

- De acordo com o 'The Sun', o Bayern de Munique teria colocado os olhos em uma jovem promessa do West Ham. Seu nome é Benicio Baker-Boaitey e tem apenas 16 anos.

- Apesar de ter contrato com o Aston Villa até 2024, a imprensa inglesa garante que John McGinn teria entrado na agenda do Newcastle.

- Em Turim já se preparam para o mercado. De acordo com o jornal 'Tuttosport' a Juventus acredita que Douglas Costa deixará a equipe. E, para o seu lugar, estariam pensado no atacante Raúl Jiménez, dos Wolves.

- O jornal 'The Times' informa que Raheem Sterling está a ponto de assinar um super contrato com a Adidas o que o aproximaria do Real Madrid. O motivo é que a marca é responsável por vestir o Real Madrid, enquanto a Puma veste o City.

- Lucas Martínez Quarta quebrou o silêncio em meio aos rumores que falam de uma saída sua do River Plate. O zagueiro foi sincero sobre sua intenção de cruzar o Atlântico.

- Luka Jovic é o plano B do Napoli no caso de não conseguir a contratação de Osimhen. O jogador do Real Madrid poderia aterrizar em território italiano em troca de 50 milhões de euros.

- O 'Daily Mail' publicou que Barcelona e Arsenal estariam conversando sobre a possibilidade de troca entre o Coutinho e Guendouzi, nomes que não estão nos planos para a próxima temporada.

- O Flamengo vai procurar também em Portugal um substituto do técnico Jorge Jesus, que na sexta-feira anunciou que deixará a equipe carioca após ter conquistado seis títulos para ir ao Benfica.

- Edinson Cavani está sem equipe, ainda estudando as várias ofertas que recebe a cada dia. Uma delas pode ser do Benfica. O clube português, mesmo sabendo das dificuldades, tentará a sorte.

- O grande medo do Leicester. Os 'foxes' estão preocupadas com uma possível saída de Chilwell.

- Guardiola vai atrás de Alexis. O treinador espannhol quer contar com o chileno na próxima temporada.

- O Boca se intromete entre Yerry Mina e o Valência. Yerry Mina, que nos últimos dias entrou nos planos do Valência também desperta o interesse do Boca.

- Lautaro está disposto a esperar pelo Barça até 2021. O objetivo do atacante é jogar no Barcelona, tanto que estaria disposto a esperar por mais um ano na Inter de Milão pelo time do Camp Nou.

- O Lille se une ao Marsella no interesse a Slimani. De acordo com o jornal francês 'France Football', tanto Lille como Olympique de Marsella estão de olho no atacante do Leicester City, Islam Slimani.

- O futuro de Gianluigi Donnarumma parece estar perto de ser resolvido. O goleiro italiano poderia renovar em breve com o Milan até 2023. Segundo o 'Tuttosport', o acordo entre as partes seria total.

- Joelson Fernandes, jogador do Sporting de Portugal, está na agenda do Arsenal. O Barcelona também teria demonstrado interesse nele.

- Liverpool e Manchester City estão interessados ​​em Diego Carlos, do Sevilla, que poderia atrair um bom benefício econômico para os cofres da equipe de Andaluzia.