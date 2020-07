O mercado do mundo da bola de 2 de julho

- Neymar tem acordo com o PSG para voltar ao Barcelona. Em troca de comprometimento, o clube francês prometeu facilitar a possível transferência.

- Leroy Sané já passou pelos exames médicos do Bayern de Munique. O diário 'Bild' divulgou algumas imagens do jogador do Manchester City entrando nas instalações de Munique. Em algumas horas sua contratação deve ser oficial.

- Unai Emery e Benfica estão em tratativas para a possível contratação do ex-técnico do Arsenal, segundo a imprensa portuguesa.

- O zagueiro Junior Alonso é o mais novo reforço do Atlético Mineiro. O acerto com o defensor paraguaio, que estava no Boca Juniors, foi anunciado nesta quinta-feira

- OFICIAL: Hakimi é o novo reforço da Inter de Milão. O lateral de 21 anos já é oficialmente jogador 'neroazzurro' para as próximas cinco temporadas. Chega a Milan após 73 partidas pelo Borussia onde marcou 12 gols e deu 17 assistências.

- As conversas entre o Betis e Manuel Pellegrini estão em um estágio bastante avançado. A 'Radio Continental' assegura que a diretoria também procurou Marcelo Gallardo, treinador do River Plate.

- Mikel Arteta falou sobre o futuro de Pierre Emerick Aubameyang e demonstrou confiança na permanência de seu artilheiro.

- O Barcelona volta a estudar a contratação de Neymar nessa temporada. 'Deportes Cuatro' assegurou que o conjunto azulgrana colocará na mesa nomes como Griezmann e Coutinho para levar o '10' do PSG.

- A metodologia Setién é questionada. A imprensa catalã assegura que o futuro do técnico do Barcelona é "incerto".

- Özil... rumo à Turquia? Segundo o 'AS', o jogador do Arsenal poderia atuar pelo Istanbul Basaksehir.

- Caminho livre para Neymar. O brasileiro e o PSG teriam chegado a um acordo para facilitar a sua ida para o Barcelona nessa janela, afirma o diário 'AS'.

- Depay interessa ao Arsenal. O atacante do Lyon entrou nos planos da equipe liderada por Arteta.

- Unai Emery no radar do Benfica. O treinador espanhol, sem clube desde novembro, poderia desembarcar na Luz.

- Griezmann 'ri' da sua situação no Barcelona. O francês publicou um tweet carregado de ironia diante das últimas notícias.

- O vice-presidente do Newell's voltou a falar sobre a contratação de Leo Messi. Em entrevista a 'TNT Sports' ele insistiu que isso dependerá do jogador e da sua família.

- Mohamed Salah deixou claro em declarações a 'beIN Sports' que tem a intenção de continuar no Liverpool por muito tempo.

Os rumores e contratações mais importantes de ontem:

- Os Wolves exigem 100 milhões de euros para abrir mão de seu grande astro Raúl Jiménez.

- United amplia os empréstimos de Alexis Sánchez e Chris Smalling. Eles continuarão na Inter e na Roma, respectivamente, até agosto.

- O Bayern de Munique anunciou a contratação de Tanguy Kouassi, jovem zagueiro que chega do Paris Saint-Germain com grande cartaz.

- Vários contratos se encerram no dia 30 de junho ou ao final da temporada europeia, veja quem estará livre no mercado.