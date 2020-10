O mercado do mundo da bola de 2 de outubro

- A Lazio anunciou chegada do meio-campista Andreas Pereira, que assinou contrato válido até o final desta temporada. Os 'biancocelesti' têm opção de compra.

- Tottenham anuncia a chegada de Carlos Vinicius. O atacante brasileiro deixa o Benfica por empréstimo de um ano com opção de compra.

- O Girona anunciou oficialmente a renovação do contrato de Bernardo Espinosa. O zagueiro, que estava emprestado ao Espanyol, assinou pelos próximos dois anos e aceitou reduzir seu salário para permanecer.

- OFICIAL: O Sheffield United fez de Rhian Brewster, atacante do Liverpool, a contratação mais cara de sua história ao pagar 26 milhões de euros.

- De acordo com 'ESPN', o Manchester United estaria disposto a pagar 40 milhões de euros para tirar Lucas Ocampos do Sevilla.

- OFICIAL: Borja Mayoral abandona o Real Madrid e sai emprestado à Roma pelas próximas duas temporadas.

- O Barcelona retoma as negociações para a renovação de Marc-André ter Stegen. A intenção é fechar o acordo antes de novembro.

- Ramón Planes, diretor de futebol do Barcelona, desmentiu durante a apresentação de Sergiño Dest que exista uma negociação aberta com o Manchester United por Dembélé.

- OFICIAL: o Athletic de Bilbao anuncia uma princípio de acordo com o Torino para a contratação de Álex Berenguer.

- O Leicester City oficializou a contratação de Wesley Fofana. O jogador se mostrou encantado em vestir novas cores na Premier League.

- O tão desejado reforço de Tuchel para o PSG poderia ser Moise Kean. A diretoria francesa teria intensificado os contatos com o Everton.

- O Tottenham sobe a oferta por Skriniar. Sua proposta inicial era de 35 milhões, agora estaria disposto a pagar cerca de 44.

- Conte pediu para a Inter trabalhar na contratação de Manuel Locatelli antes do encerramento do mercado. O meia defende o Sassuolo.

- Após investir pesado na contratação de Rúben Dias, o Manchester City de Pep Guardiola quer continuar seguindo a sua última linha e pretende contar com os serviços de Nicolás Tagliafico que poderia deixar o Ajax por 26 milhões de euros.

- O futuro de Dele Alli está cada vez mais perto do Parque dos Príncipes. Segundo a 'RMC Sport', o PSG apresentou uma oferta de empréstimo ao Tottenham pelo jogador.

- A Fiorentina corre contra o tempo para contratar Lucas Martínez Quarta. Os italianos apresentaram uma nova oferta ao River Plate pelo jogador, mas o 'Millonario' a recusou.

- Apesar dos rumores colocarem Ainsley Maitland-Niles na mira do Manchester United, o clube 'red devil' diz não estar interessado no jogador do Arsenal.

- Nikola Kalinic deve jogar no futebol turco nessa temporada. Parecia que defenderia as cores do Besiktas, mas na última hora ganhou força a possibilidade do seu destino ser o Basaksehir.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- Vai para onde, Cavani? Atacante corre contra o tempo. Sem clube desde que deixou o PSG, o veterano de 33 anos foi especulado em vários times brasileiros.

- Sergiño Dest é novo reforço do Barcelona. Lateral-direito, que joga pela seleção dos Estados Unidos e tem apenas 19 anos, foi anunciado como o novo reforço após se destacar no Ajax. Ele fechou contrato por cinco temporadas com o Barça.

- Lucas Torreira, cada vez mais perto de ser um 'colchonero'. O uruguaio do Arsenal pode chegar ao Atlético de Madrid nesta semana.