O mercado do mundo da bola de 2 de setembro

- OFICIAL: Van de Beek assina com o Manchester United. O Manchester United oficializou a contratação de Donny van de Beek, jogador procedente do Ajax que esteve na mira de outros gigantes.

- Benfica e Almeria estão bem próximos de um acordo por Darwin Núñez. De acordo com o 'Marca' só falta o anúncio oficial.

- Arthur foi apresentado oficialmente na Juventus e destacou o sonho de jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.

- Benfica oferece 30 milhões de euros por Gerson e Bruno Henrique. Clube português ainda sonha com dupla do Flamengo.

- Brahim Díaz aterrizou em Milão e deve ser apresentado nas próximas horas como novo reforço do Milan.

- O West Ham aparece no horizonte de Götze. Ainda sem equipe, o meia alemão poderia desembarcar na Premier League.

- Jorge Messi falou em sua chegada ao Barcelona e comentou a respeito do futuro do seu filho. "É difícil que ele fique", comentou.

- OFICIAL: o Mônaco anuncia a contratação de Kevin Volland. O atacante deixa o Bayer Leverkusen e assina até 2024.

- Georginio Wijnaldum está muito perto do Barcelona. Os azulgranas pagariam ao Liverpool entre 15 e 20 milhões de euros.

- Gonzalo Higuaín tem as horas contadas na Juventus e o atacante argentino já busca um novo clube. As últimas informações o colocam no Inter Miami de David Beckham.

- O Arsenal desiste da contratação de Thomas Partey. A iminente chegada de Dani Ceballos e a dura postura do Atlético de Madrid fez o clube inglês desistir do investimento.

- Apesar dos rumores de uma possível saída do brasileiro Fred do Manchester United, o jogador teria deixado claro que pretende seguir no clube.

- De acordo com informações do 'Bild', o atacante Kai Havertz já teria realizado os exames médicos no Chelsea no último domingo, antes de se apresentar a seleção alemã.

- O futuro de Arturo Vidal parece estar no Giuseppe Meazza. A imprensa garante que a Inter está bem perto de um acerto com o chileno.

- A Juventus é a principal candidata para a contratação de Luis Suárez. Na Itália apontam que um acerto está muito próximo.

- Hirving Lozano, salvo uma grande oferta, seguirá sendo jogador do Napoli na próxima temporada. Gennaro Gattuso está convencido de que pode aproveitar o talento do atacante.

- O PSG é um dos clubes mais interessados nos serviços de Héctor Bellerín, mas o Arsenal pretende ficar com o espanhol.

- O Chelsea Feminino anunciou na terça-feira a contratação de Pernille Harder. Prodecente do Wolfsburg, a dinamarquesa chega a Londres por 350 mil euros.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira:

- A primeira saída de um jogador na 'era Koeman' já é oficial. Ivan Rakitic está com retorno confirmado ao Sevilla, clube com que assinou contrato até 2022.

- O Arsenal confirmou nesta terça-feira a contratação de Gabriel Magalhães. O zagueiro brasileiro chega à equipe inglesa com um contrato de longo prazo e vai levar o número seis nas costas.