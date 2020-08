O mercado do mundo da bola de 20 de agosto

- Depois de deixar o Atlético de Madrid, Antonio Adán foi anunciado pelo Sporting como reforço com contrato por duas temporadas.

- Zlatan Ibrahimovic ainda não definiu seu futuro. O Milan quer renovar com o atacante e, segundo 'La Gazzetta dello Sport', a diretoria está disposta a aumentar a proposta para seguir contando com ele.

- O Atlético de Madrid anunciou oficialmente a contratação de Ivo Grbic, que chega procedente do Lokomotiva de Zagreb com vínculo válido por quatro temporadas.

- Após quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão, o técnico Eduardo Barroca foi demitido pelo Coritiba.

- Neymar no Barcelona? 'Mais fácil Messi no PSG', diz agente. Wagner Ribeiro afirma que o brasileiro não deve sair do Paris Saint-Germain pelos próximos dois ou três anos.

- A imprensa da Itália coloca Lukaku na mira do Real Madrid. Segundo o jornal 'Il Corriere dello Sport', o clube espanhol pensa no atacante da Inter de Milão como um futuro substituto de Benzema.

- Thiago Silva encaminha acerto com a Fiorentina, diz jornal italiano. Zagueiro deixará o PSG após a final da Liga dos Campeões; segundo o Corriere dello Sport, o destino deve ser a Fiorentina da Itália.

- Messi interrompe as férias para se reunir com Koeman. Segundo informação de 'TyC Sports', Leo Messi fez um intervalo em suas férias para encontrar nesta quinta-feira o Ronald Koeman, o novo treinador do Barcelona.

- Mourinho estaria disposto a acolher Bale. 'El Español' afirma que José Mourinho, treinador do Tottenham Hotspur, está disposto a acolher Gareth Bale. O jogador está em uma situação complicada no Real Madrid. Com contrato até 2022, o atacante não está nos planos do clube.

- Zidane não descarta a Seleção Francesa nem a Ligue 1. O treinador do Real Madrid, em entrevista, deixou claro que não tem os planos definidos para o futuro.

- Inter empresta Lazaro ao 'Gladbach. Não havia lugar para o meia no time de Antonio Conte, então ele terá que tentar uma experiência na Bundesliga.

- "O que me consta é que a intenção de Messi é continuar." Joan Gaspart, ex-presidente do clube, falou sobre os rumores da saída do argentino do Barcelona.

- O Arsenal já teria o "sim" de Gabriel Magalhães. Resta chegar a um acordo com o Lille, que pede 30 milhões de euros pelo zagueiro brasileiro.

- Ronald Koeman já deu uma lista à diretoria com três desejos. Van de Beek, Eric García e Lautaro Martínez, seriam os escolhidos.

- O colombiano Yony González é o novo reforço do Los Angeles Galaxy. Ele assinou contrato de empréstimo acertado junto ao Benfica, clube ao qual pertence.

- Ethan Ampadu quer conquistar seu lugar no Chelsea e não deseja sair nesta janela de transferências. A intenção é convencer Frank Lampard durante a pré-temporada.

- Pato no Inter? Cotado para substituir Guerrero, ele pode tentar fazer no Inter o que não conseguiu no São Paulo.

- Ronald Koeman se torna o novo treinador do FC Barcelona. O ex-jogador do Barça volta para casa e assina até 2022.

- Reinier vai jogar pelo Borussia Dortmund. O Real Madrid cederá o meio-campista brasileiro ao clube alemão pelas próximas duas temporadas.

- Otero é bom reforço, mas não deve resolver problemas. O jogador deve ser anunciado pelo Timão em breve, contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG.

- Cruzeiro anuncia a contratação de Daniel Guedes. O lateral Daniel Guedes foi contratado pelo Cruzeiro junto ao Santos e assinou empréstimo por até o fim da temporada.

- Flamengo anuncia Maurício Isla e chileno usará a camisa 44. Aos 32 anos, jogador chega para substituir Rafinha, que deixou o clube rumo ao futebol grego.

- O Sheffield United esbanja e paga 20 milhões de euros por Aaron Ramsdale, um goleiro que os próprios 'blades' venderam ao Bournemouth... por um milhão.