O mercado do mundo da bola de 20 de julho

- Lallana, um desejo de meia Premier League. O inglês abandonará o Liverpool no fim da temporada e já já quatro equipes da competição na sua cola.

- Inter avança pelos desejos de Conte. Na Itália, eles garantem que os 'neroazzurri' estariam perto de três jogadores muito apreciados pelo treinador: Tonali, Kumbulla e Palmieri.

- Leganés anuncia a partida de Javier Aguirre. Apesar de sua conexão com a equipe e depois de quase conseguir a salvação, a equipe de Madri confirmou a despedida do técnico, que já o colocou na sala de imprensa depois de empatar (2-2) com o Real Madrid.

- O Santos vive um momento delicado, com jogadores pedindo a rescisão dos contratos em função de problemas com pagamentos. Depois de Everson, Eduardo Sasha entrou na Justiça.

- O Sevilla confirmou que Suso permanecerá. O jogador assinou por cinco temporadas e renderá cerca de 20 milhões de euros ao Milan por seu passe.

- O Borussia Dortmund contratou Jude Bellinghmam, promessa de 17 anos do Birmingham City, por 25 milhões de euros.

- Aouchiche troca o PSG pelo Saint-Étienne. O meia de 18 anos confirmou sua saída depois de não aceitar a renovação.

- Orellana já é do Valladolid. O chileno se comprometeu até 2022 após acabar contrato com o Eibar.

- Mario Götze encerra seu contrato com o Borussia Dortmund nesta janela de transferências, e não faltam pretendentes para ele no mercado.

- O Chelsea está preparado para investir pesado por Havertz e agradar o Bayer Leverkusen com uma proposta de 80 milhões de euros.

- Dani Ceballos, jogador do Real Madrid emprestado ao Arsenal, falou sobre seu futuro ao 'Sky Sports'. Ele disse que está feliz no clube 'gunner', mas deve voltar ao Bernabéu neste verão.

- Emprestado ao Al-Duhail por um ano, Dudu está oficialmente deixando o Palmeiras após cinco anos de protagonismo em uma história que é interrompida em meio a polêmicas.

- Jorge Luis Pinto, técnico dos Emirados Árabes e compatriota de James Rodríguez, recomendou ao colombiano que busque outro clube.

- O Barcelona tem interesse na transferência de David Alaba, mas colocou condições para fechar a negociação com o lateral do Bayern de Munique.

- O Manchester City está à procura de reforços para a defesa e, de acordo com o 'The Times', Pep Guardiola está de olho no Atlético de Madrid. José María Giménez é um dos nomes que interessam ao técnico e seria a alternativa caso não consigam contratar Kalidou Koulibaly.

- Yaya Touré se ofereceu a equipe da Ligue 1. O presidente do Brest confirmou que os representantes colocaram seu nome na mesa após terminar sua passagem pela China.

- Segundo o portal 'The Athletic', Mauricio Pochettino não aceitou a proposta do Monaco para substituir Robert Moreno.

- Santiago Cazorla foi confirmado nesta segunda-feira como novo jogador do Al Sadd, time do Catar treinado por Xavi Hernández.

- Götze é o protagonista de um leilão em que Monaco, Fiorentina e Milan estariam interessados em fazer propostas.

- O Manchester United tem dúvidas com relação a Jadon Sancho. Os ingleses consideram alto o custo de 110 milhões de euros exigidos pelo Borussia Dortmund.

- Jorge Jesus aprova e Benfica pode tentar tirar Gilberto do Fluminense. Ex-treinador do Flamengo passou uma lista com vários nomes de jogadores brasileiros para reforçar o elenco do time português.

- Guardiola encontra uma alternativa para Koulibaly no Atlético de Madrid. Giménez, está na mira do técnico do Manchester City, segundo 'The Times'.

- Luciano Becchio, agente do grupo que representa Jonathan Silva, revelou que tentarão fechar a assinatura do argentino pelo Leeds United de Marcelo Bielsa.

- Marcelo Gallardo escolhe Silvio Romero como substituto de Ignacio Scocco no River Plate. O atacante do Independiente marcou 12 gols na temporada passada.

- Watford oficializou a demissão de seu técnico, Nigel Pearson com dois jogos a serem disputados na reta final da Premier League.

- Benfica avança para contratar Lucas Veríssimo. Pedido de Jorge Jesus, zagueiro do Santos está avaliado pelos encarnados em cerca de 7 milhões de euros.

- Carlos Carvalhal ganha força nos bastidores do Flamengo. Com contrato perto do fim no Rio Ave, treinador português chegou a ser o favorito do Red Bull Bragantino no começo do ano.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- O atacante Ricardo Goulart, ex de Cruzeiro e Palmeiras, está sendo emprestado pelo Guangzhou Evergrande ao Hebei Fortune, também da China, com contrato até o fim de 2020.

- Edinson Cavani está sem equipe, ainda estudando as várias ofertas que recebe a cada dia. Uma delas pode ser do Benfica. O clube português, mesmo sabendo das dificuldades, tentará a sorte.

- O 'Daily Mail' publicou que Barcelona e Arsenal estariam conversando sobre a possibilidade de troca entre o Coutinho e Guendouzi, nomes que não estão nos planos para a próxima temporada.

- O atacante Berrío oficializou sua ida ao Khor Fakkan, dos Emirados Árabes. O Flamengo não vai lucrar com a operação, mas mantém percentual para transações futuras.

- Após oficializar a saída de Robert Moreno, o Monaco anunciou o novo treinador. Niko Kovac será o responsável por comandar o time pelos próximos três anos.