O mercado do mundo da bola de 20 de setembro

- A relação Manchester City-Girona ameaça dar frutos novamente. Diz-se que o brasileiro Yan Couto poderá ser o terceiro 'skyblue' da equipe catalã.

- Wagué está a um passo de se tornar um novo jogador do PAOK Thessaloniki. Ele irá para o futebol grego e deixará mais leve o time do Barcelona.

- A Inter de Milão confirmou a chegada de Arturo Vidal. O chileno de 33 anos assina contrato na Itália um ano antes do fim do vínculo com o Barcelona.

- Mourinho deixou de acreditar em Dele Alli? O meia não esteve entre os convocados para a enfrentar o Southampton. Mourinho explicou a ausência de maneira categórica.

- Nélson Semedo está cada vez mais perto dos Wolves e o Barcelona fica na posição de escolher entre Sergiño Dest e Emerson.

- O Atlético de Madrid já tem como certa a saída de Thomas Lemar e Mollejo deve ser seu substituto.

- Jesse Lingard, que está marcado entre os possíveis jogadores que sairão do Manchester United, agrada ao Tottenham, segundo 'Daily Star'. Mourinho veria com bons olhos a chegada do inglês, que dividiria vestiário com Bale e Reguilón.

- O Rennes fez contatos por Todibo, zagueiro francês que está na lista de dispensas do Barcelona.

- Timo Werner, imponente contratação do Chelsea, contou em uma entrevista a 'Bild' que conversou com Joachim Löw, técnico da Alemanha, sobre seus possíveis destinos antes de assinar com o time de Londres.

- A imprensa italiana afirma que a Lazio pretende pagar 3,5 milhões de euros anuais para contratar Callejón, que está livre após encerrar seu vínculo com o Napoli.

- O Chelsea continua interessado na contratação de Declan Rice. No entanto, o West Ham faz jogo duro e não pretende liberá-lo por menos de 80 milhões.

- Mesmo após uma série de contratações impactantes, Frank Lampard, treinador do Chelsea, continua contando com César Azpilicueta como seu braço direito no vestiário.

- O reforço grátis que chega no PSV. Trata-se de Eran Zahavi que chega procedente do Guangzhou R&F.

- O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, afastou os rumores que aponta para a sua saída do Etihad. O espanhol afirmou que pretende ficar no City por muito tempo.

- Ramón Rodríguez Jiménez, 'Monchu', não tem espaço no Barça de Koeman, mas a diretoria azulgrana busca uma solução. É possível que ele seja emprestado.

- Arteta explicou porque Aubameyang rejeitou a oferta do Barcelona e continuou em no Emirates: "O nosso clube é tão grande como ele".

- OFICIAL: Roma empresta Ünder ao Leicester. Roma e Leicester confirmaram o empréstimo de Cengiz Ünder, atacante que chega ao time da Premier League com contrato válido até o fim desta temporada

- Segundo 'La Gazzetta dello Sport', a Juventus teria informado a Luis Suárez que não irá contratá-lo. Os 'bianconeri' tentarão Dzeko.

- O Leicester tem dois jogadores na rampa de saída. Gray e Slimani não estão nos planos de Brendan Rodgers para a sequência da temporada.

- O Atlético de Madrid reúne todas as suas forças em busca de uma saída para Diego Costa, por quem ainda não chegaram ofertas. Sua saída é vital para a chegada de outro atacante.

- O Barcelona revira o mercado em busca de um lateral-direito. Segundo 'Sky Sports', o clube azulgrana teria pedido ao Norwich City o empréstimo de Max Aarons, mas a equipe da Championship teria recusado a oferta 'culé'.

- A Juventus fará a sua estreia na Serie A 20-21 contra a Sampdoria. Enquanto isso, a diretoria da 'Vecchia Signora' trabalha duro para acertar o retorno de Moise Kean um ano depois da sua saída.

Estes foram os principais movimentos do sábado:

- OFICIAL: Bale é emprestado ao Tottenham. O atacante jogará na próxima temporada por empréstimo ao Tottenham. Oito temporadas depois, o galês está de volta aos 'spurs'.

- OFICIAL: Diogo Jota, novo jogador do Liverpool. Diogo Jota deixa o Wolverhampton Wanderers com destino ao Liverpool de Jürgen Klopp. A operação gira em torno aos 43 milhões de euros.

- 'RAC1': Koeman informou a Riqui que não conta com ele. Parecia que a revolução no Barça seria comandada pelos jovens das categorias de base. 'RAC1' assegura que o meia deixará a equipe.

- Koundé aproxima-se do Manchester City. Apesar de a oferta de 55 milhões ter sido rejeitada, o Sevilla não teria posições muito distantes com os 'cidadãos'.