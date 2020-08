O mercado do mundo da bola de 21 de agosto

- O Fulham contratou um dos melhores laterais-esquerdos do campeonato esta temporada. Este é Antonee Robinson, que vem do Wigan Athletic.

- O Atleti prioriza as chegadas de um meio-campista e um '9'. Andrea Berta, diretora de esportes, continua vasculhando o mercado em busca de possíveis reforços.

- Ultimato para Jovic: ou ele recupera seu desempenho ou ele vai embora. No Real Madrid começam a ficar impacientes com a situação do jogador.

- Luis Suárez e sua mensagem enigmática: sua saída está cada vez mais perto? O atacante do Barcelona publicou uma frase que pode muito bem ser interpretada como uma referência à sua saída.

- Simeone interrogará Caio Henrique. O jogador estava emprestado ao Grêmio e tudo vai depender do seu treinador para decidir se fica ou não.

- Milan envia Maldini para negociar por Óscar Rodríguez. Convocado recentemente para a Seleção Espanhola, o meio-campista do Real Madrid, que estava na Leganés, pode acabar mudando de liga.

- 'SER': Piqué fica, Suárez, Alba e Busquets vão embora. A primeira das quatro decisões serias tomadas por Ronald Koeman. Banca o zagueiro, mas se desfaz de três 'vacas sagradas'.

- Koeman tentará convencer Messi a ficar: "Tem que terminar a sua carreira aqui!". O holandês terá muito trabalho pela frente.

- PSG, City e Inter, os possíveis destinos de Messi. De acordo com a 'RAC', o argentino comunicou a Ronald Koeman que se vê mais fora do que dentro do Barcelona.

- A Juventus coloca preço em Alex Sandro. Os italianos pedem 40 milhões de euros para liberar o lateral a qualquer pretendente.

- O United guarda 20 milhões para Douglas Costa. O atacante da Juventus poderia desembarcar na Inglaterra.

- OFICIAL: Larsson e Schreuder se juntam a comissão de Koeman. Sangue holandês e velhos conhecidos para reestruturar a equipe.

- O Leeds aproveita a desvalorização de Rodrigo e tenta tirar o atacante do Valencia.

- Em Turim són pensam em Benzema. O atacante treinou com a bola da Juventus e os rumores ganharam força.

- "O City seria o destino ideal para Messi". Dimitar Berbatov acredita que o astro argentino seria um sucesso na Premier League.

- O Chelsea teria garantido a contratação de Mbuyamba. O zagueiro das categorias de base do Barça teria assinado por três temporadas com os 'blues'.

- Gullit lamentou a ida de Koeman para o Barcelona: "Acredito que poderia ter vencido algum título pela Holanda e acaba indo para o Camp Nou, um caos".

- Asseguram que não houve contato entre o entorno de Georginio Wijnaldum e o Barcelona.

- A Lazio necessita reforços e está de olho em Xherdan Shaqiri e Rafinha, de Barça e Liverpool, respectivamente.

- Fabio Capello deixou claro que apoiaria a chegada de Raúl Jiménez a Juventus. Acredita que poderia ser o novo Benzema de Cristiano Ronaldo.

- Quatro equipes de LaLiga se interessam por Adrián Embarba. Real Betis, Granada, Osasuna e Eibar estão na disputa.

- O Manchester United se centra na contratação de Gabriel Magalhães. O zagueiro do Lille agrada e muito em Old Trafford.

- Carlos Izquierdoz continuará no Boca Juniors. O zagueiro argentino prorrogou o seu contrato com o conjunto 'Xeneize' até dezembro de 2022.

- James Rodríguez e Gareth Bale têm nove dias para decidir a sua saída do Real Madrid antes do reencontro do Zidane para a pré-temporada.

- Ronald Koeman escolhe o seu camisa '9' para o projeto do Barcelona. Memphis Depay, seu homem de confiança na Seleção Holandesa, o preferido para o posto.

Estes foram os principais movimentos da quinta-feira:

- Pato no Inter? Cotado para substituir Guerrero, ele pode tentar fazer no Inter o que não conseguiu no São Paulo.

- Thiago Silva encaminha acerto com a Fiorentina, diz jornal italiano. Zagueiro deixará o PSG após a final da Liga dos Campeões; segundo o Corriere dello Sport, o destino deve ser a Fiorentina da Itália.

- Messi interrompe as férias para se reunir com Koeman. Segundo informação de 'TyC Sports', Leo Messi fez um intervalo em suas férias para encontrar nesta quinta-feira o Ronald Koeman, o novo treinador do Barcelona.

- Mourinho estaria disposto a acolher Bale. 'El Español' afirma que José Mourinho, treinador do Tottenham Hotspur, está disposto a acolher Gareth Bale. O jogador está em uma situação complicada no Real Madrid. Com contrato até 2022, o atacante não está nos planos do clube.