O mercado do mundo da bola de 22 de agosto

- Cartagena anuncia em comunicado oficial o acordo alcançado com o Leganés para a renovação do empréstimo de William de Camargo.

- Sheffield United estaria interessado em contratar o goleiro do Barcelona, Neto. A entidade 'culé' pede 22 milhões de euros pelos seus serviços.

- Koeman contaria com Dembélé para seu projeto no Barcelona. O holandês e a direção esportiva confiariam em um jogador francês ainda com uma boa projeção.

- O United sabe que a defesa é sua parte mais fraca e quer fortalecê-la para a próxima temporada. O nome mais popular em Old Trafford é Upamecano.

- A Inter não joga a toalha para a contratação de Messi. "La Gazzetta dello Sport" garante que Suning está procurando patrocinadores e quer a aprovação do governo de Pequim.

- O FC Barcelona de Ronald Koeman teria reativado as negociações para adquirir os serviços de Lautaro Martínez, jogador de futebol da Inter de Milão.

- O Atlético atua em várias frentes: quer que Yannick Carrasco continue, procura uma saída para vários jogadores locais e quer contratar um atacante e um meio-campista.

- Sosa recusa o Estudiantes e assina com o Fenerbahçe. O argentino se comprometeu por duas temporadas com o time turco.

- "United? Eu ignoro os rumores, eles podem afetar um jogador." O jogador de futebol do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, quer fugir das especulações.

- Juve pede Benzema a pedido do próprio Cristiano! Tancredi Palmeri confirmou nas suas redes sociais que o português quer voltar a jogar com os franceses.

- Um 'déjà vu': Cavani... para o Atlético? Segundo o jornal 'AS', depois do Benfica rejeitar os 30 milhões solicitados pelo uruguaio, o Wanda Metropolitano volta a soar entre os seus destinos possíveis.

- Fulham rejeita 25 milhões do Villarreal por Anguissa. A pedido de Unai Emery, o clube de Castellón tentará novamente contratar o meia.

- Ahmed Hassan torna-se um novo jogador do Olympiacos. A entidade grega oficializou o acordo com o Sporting de Braga nas suas redes sociais.

- O Manchester City prepara 90 milhões para tirar Lautaro do Barça. Eles confiam em tirar o atacante da Inter, desejo 'culé'.

- Ben Chilwell, próximo ao desembarque em Stamford Bridge. A imprensa inglesa garante que o acordo Leicester-Chelsea será finalizado na próxima semana.

- Outra contratação frustrada para Cavani. Negociações com o Benfica rompidas: o uruguaio pede 30 milhões por temporada para assinar e os portugueses não querem pagar-lhe tal valor.

- Pirlo ligou para Vidal para lhe oferecer uma posição na Juve. De acordo com 'La Cuarta', em Turim eles sonham com o retorno do jogador do Barça.

- Em Portugal vêem Dalot no PSG. O United não conta com ele e pode partir neste verão.

- Atlético avisa: quem quiser Oblak terá de pagar a cláusula. Os rojiblancos pedem 120 milhões de euros pelo goleiro esloveno.

- Segundo diversos meios de comunicação italianos, a Juventus de Turim negocia a rescisão do contrato de Gonzalo Higuaín, que deixará a equipe transalpina neste verão.

- O River Plate está prestes a vender Juan Fernando Quintero e Jorge Carrascal, que irão para a China e para a Rússia, respectivamente. O clube pretende embolsar os tão necessários 15 milhões de euros devido à falta de liquidez.

- Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri é o principal candidato da Inter de Milão para a sua bancada, caso Antonio Conte decida sair.

- Conforme noticiado pelo 'Telegraph', o Arsenal vai encerrar a transferência de Gabriel Magalhães com o Lille por cerca de 26 milhões de euros.

- Francesco Lo Celso, irmão do jogador do Tottenham Giovani, assinou seu primeiro contrato como profissional com o Rosario Central. O meio-campista vai jogar no 'Canalla' até 2023.

- O Boca Juniors oficializou a transferência de Emanuel 'Bebelo' Reynoso para o Minnesota United da MLS. Na ausência de o clube norte-americano anunciar o valor final, estima-se que a venda trará pouco mais de 4 milhões de dólares para o time 'xeneize'.

- A Fiorentina quer fortalecer a sua equipe depois de uma temporada decepcionante. A equipe italiana tem em mente o retorno de Piccini e as renovações de Milenkovic, Pezzella e Chiesa.

- O Boca Juniors anuncia pelos seus canais oficiais a chegada de Edwin Cardona, que vem de Tijuana e chega por empréstimo. O colombiano assina até dezembro de 2021.

- Thiago Silva, que nos últimos dias tem soado para ingressar na Fiorentina ou na Lazio, também tem o Chelsea como pretendente na Premier League.

- Eduardo Camavinga não será jogador do Real Madrid, pelo menos na próxima temporada. O próprio jogador do Rennes confirmou que continuará mais um ano na equipe francesa.

- O Almería de Turki Al-Sheikh se prepara para um verão agitado nos escritórios dos Jogos do Mediterrâneo. O clube andaluz terá de fazer muitas movimentações para equilibrar um elenco, hoje, desequilibrado.

Estes foram os principais movimentos da sexta-feira:

- "O City seria o destino ideal para Messi". Dimitar Berbatov acredita que o astro argentino seria um sucesso na Premier League.

- 'SER': Piqué fica, Suárez, Alba e Busquets vão embora. A primeira das quatro decisões serias tomadas por Ronald Koeman. Banca o zagueiro, mas se desfaz de três 'vacas sagradas'.

- A Juventus coloca preço em Alex Sandro. Os italianos pedem 40 milhões de euros para liberar o lateral a qualquer pretendente