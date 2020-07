O mercado do mundo da bola de 22 de julho

- O Boca renova com Zárate e negocia com Soldano. É oficial. Mauro Zárate ampliou o seu contrato com o Boca Juniors por mais um ano, já que o seu anterior contrato expirou no último dia 30 de junho. Agora o clube argentino negocia com Franco Soldano.

- O Borussia encontra o seu 'novo Sancho' na Bundesliga. O United ainda tenta convencer o Dortmund a liberar Jadon Sancho. Se isso acontecer, garante o 'The Telegraph' , os alemães já sabem onde encontrar o substituto.

- O Chelsea inclui Barkley e Batshuayi na oferta por Rice. O Chelsea não pensa em jogar a toalha pela contratação de Declan Rice.

- Lautaro Martínez expressou seu compromisso com a Inter de Milão. Antes dos rumores, ele garantiu que daria "110%" à equipe 'neroazzurra'.

- O Chelsea convence o Bayer Leverkusen, aumentando sua aposta no Havertz. Os ingleses oferecem 90 milhões entre fixo e variável.

- O Real Madrid pede 20 milhões de euros por Borja Mayoral. No momento, estão pendentes até três equipes: Getafe, Levante e Lazio.

- Betis está interessado no empréstimo de Kubo, que fez uma temporada brilhante no Mallorca. O Real Madrid vê com bons olhos uma nova saída do japonês por empréstimo.

- A Real Sociedad renova com Mikel Merino. Ele está vinculado à equipe 'txuri-urdin' por mais cinco temporadas, até junho de 2025.

- Embora a temporada de Luka Jovic não fosse a esperada no Real Madrid, o Mônaco também se interessou em sua contratação.

- Tigres apresentaou seus novos 'felinos'. São Ulises Cardona e Leo Fernández, que deram suas primeiras palavras como jogadores da equipe mexicana.

- Atalanta rejeita 50 milhões do Atlético de Madrid por Zapata. Os italianos não pretendem aceitar menos de 80 milhões de euros.

- OFICIAL: Malsa assina com Levante até 2024. Chega a custo zero após ter cumprido seu contrato com o Mirandés.

- OFICIAL: o Qingdao Huanghai anuncia Pablo Machín. O ex-técnico do Espanyol e Sevilla, entre outros, chega ao time chinês.

- O artilheiro espanhol mais regular dos últimos 4 anos vai para a Índia: Igor Angulo deixa Górnik Zabrze e reforça o Goa.

- O meia argentino Román Martínez se tornou o novo jogador do Tigre, clube com o qual assinou contrato de 18 meses.

- O goleiro alemão Kevin Trapp foi oferecido ao Betis, que procura um goleiro à altura após a temporada fraca de Joel Robles.

- A atacante brasileira de 22 anos Geyse Ferreira chegou a um acordo com os dirigentes do Madrid CFF Feminino para prorrogar seu contrato por mais uma temporada.

- Ibra, outra estrela que o Leeds anseia. Os 'whites', que reconheceram uma tentativa em janeiro, vão buscar o sueco novamente para a volta da Premier.

- Blanc, na 'pole' para liderar o Barça. Segundo o L'Équipe, o francês é o principal favorito para sentar no próximo ano no banco do Camp Nou.

- Real Madrid tem quatro ofertas por James. Conforme relatado por 'El Chiringuito', há quatro equipes que apresentaram uma oferta para James Rodríguez: Inter, Milan, Manchester United e Benfica.

- Aubameyang continua sonhando com o Barça. Apesar de Barcelona parecer focado em conseguir a incorporação de Lautaro Martínez, o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang continua soando com uma possível contratação do Barça. O atacante ainda não renovou com o Arsenal esperando o que acontece com a equipe 'culé'.

- "Europa? Hoje estou muito mais preparado." Gabigol não esconde que gostaria de retornar ao Velho Continente após seu desastroso tempo na Inter.

- Cavani, o sonho do Leeds de Bielsa. Andrea Radrizzani, proprietário do Leeds United, confirmou abertamente que tentará, por todos os meios, contratar Edinson Cavani para o retorno à Premier League.

- Monzón renova com o Atlético Tucumán. O Atlético Tucumán anunciou por meio de seus canais oficiais a renovação de Fabián Monzón, que assina até dezembro de 2021.

- Gorosito, candidato sério ao banco do Equador. O futuro do banco da equipe nacional do Equador continua sendo um mistério. Embora Jordi Cruyff continue ocupando o cargo de técnico, vários nomes já aparecem como possíveis substitutos. Néstor Gorosito, o melhor colocado.

- Villa está saindo? Dois clubes querem o colombiano. Segundo o jornal 'Olé', o Los Angeles Galaxy e o Atlético Mineiro estão muito interessados ​​em conseguir Sebastián Villa, que não está passando um bom momento no Boca.

- O Flamengo amarra uma nova joia com uma cláusula escandalosa. Matheus França, uma das novas joias do futebol brasileiro, assinou seu primeiro contrato e o fez com o Flamengo, que colocou uma cláusula rescisória de 50 milhões de euros.

- "Minha renovação? Não devemos nos deixar levar pela euforia". Marcelo Bielsa, técnico do Leeds United, falou sobre seu futuro na mídia do clube. O argentino pediu para aproveitar o sucesso recente e foi contra tirar proveito da euforia do momento para assinar um novo contrato.

- Chelsea, pronto para encher Henderson de dinheiro. O futuro de Dean Henderson é desconhecido. O Manchester United parece contar com ele no futuro próximo, mas o Chelsea está disposto a quase triplicar seu salário para defender o gol de Stamford Bridge.

- Bayern inicia a renovação de Alaba. David Alaba, jogador de futebol do Bayern de Munique, está na agenda dos grandes clubes, mas parece que o internacional da Áustria está mais perto de renovar com o time alemão.

- Eibar assina Kgatlana, proveniente do Benfica. Thembi Kgatlana foi confirmado como uma nova contratação do SD Eibar para a próxima temporada. O atacante foi considerado o melhor jogador africano de 2018.

- Milan renova com Pioli e anula o projeto de Rangnick. O bom trabalho de Pioli nos últimos dias rendeu-lhe a renovação com o Milan, que pensou em Rangnick como uma alternativa no final da temporada. A equipe rossonera dará continuidade ao ex-Fiorentina.

- Marsella pensa em Damián como substituto de Sarr. Damián Suárez está interessado no Olympique de Marseille, que pensou no uruguaio para substituir um Bouna Sarr prestes a tomar o caminho inverso para a Espanha.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- De acordo com informações do jornal 'Mundo Deportivo', o Milan teria negociado com o Barcelona durante os últimos dias os detalhes de uma operação que levaria o jogador azulgrana Emerson, emprestado até junho de 2021 ao Betis, a San Siro.

- O Tottenham Hotspur anunciou oficialmente que Eric Dier assinou um novo contrato até 2024.

- Ninguém sabe onde Mesut Özil jogará na próxima temporada. Segundo a imprensa alemã, o jogador recusou uma proposta do Fenerbahçe para retornar à Turquia.

- De acordo com o 'Globo Esporte', o Flamengo estaria interessado na contratação de Domènec Torrent como substituto de Jorge Jesus, que voltou para Portugal.