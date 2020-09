O mercado do mundo da bola de 22 de setembro

- Morata é o novo reforço da Juventus. Atlético de Madrid e o clube de Turim oficializaram o acordo nesta terça-feira para o empréstimo do atacante, que tem contrato válido por uma temporada.

- Barcelona e Atlético de Madrid têm pré-acordo por Suárez. Segundo a imprensa espanhola, reunião nesta terça-feira fez a negociação avançar.

- Diego Llorente, nova contratação do Leeds. O zagueiro espanhol troca a Real Sociedad pelo time comandado por Marcelo Bielsa: a operação gira em torno de 18 milhões.

- 'TV3': Barça e Ajax têm acordo para a transferência de Dest. A informação afirma que o jogador pode chegar à Catalunha por 20 milhões de euros mais cinco em variáveis.

- Semedo se despede do Camp Nou: sua partida para os Wolves é iminente. O português já se despediu do Barcelona depois de encaminhar sua ida à Premier.

- Segundo 'CalcioMercato', a Fiorentina exige 50 milhões de euros à Juventus por Federico Chiesa.

- O RB ​​Leipzig assinou oficialmente com Sorloth até 2025. O companheiro de equipe de Haaland na seleção da Noruega chega ao clube alemão para preencher o espaço deixado por Timo Werner.

- O meio-campista Keidi Bare é um dos reforços do Espanyol neste mercado de transferências. O albanês deixa o Málaga após duas temporadas.

- O lateral-esquerdo colombiano Mojica, do Girona, vai vestir a camisa da Atalanta nesta temporada, por empréstimo.

- O Girona informou nesta terça-feira o acordo alcançado com o Barcelona para o empréstimo de Monchu, que tentará ajudar na segunda divisão espanhola.

- Kiko Femenía é muito do gosto do Coliseu Alfonso Pérez. Tanto que, de acordo com 'AS', o Getafe teria perguntado ao Watford se eles estão interessados ​​em emprestá-lo.

- Jony agora é oficialmente um jogador do Osasuna. O jogador chega emprestado à Lazio com opção de compra de cinco milhões de euros.

- O time do Bayern fez o tradicional ato de promover a cerveja Paulaner. Só faltou Javi Martínez, cujo regresso ao Atlético parece encerrado.

- Embora Milik tenha passado no exame médico com a Roma, esta opção esfriou. Diante disso, dois clubes da Bundesliga estão interessados ​​em sua contratação.

- Edouard Mendy será um jogador do Chelsea. Esta segunda-feira soube-se que já existia um acordo com o Rennes e agora é Frank Lampard quem confirma a sua assinatura.

- O Trabzonspor confirmou a despedida de Alexander Sorloth, companheiro de equipe de Haaland na Noruega, que está prestes a assinar pelo RB Leipzig.

- A assinatura de Suárez está bloqueada; Atleti tentará contratar Cavani. O Barcelona nega o acordo com o jogador uruguaio, o que faz com que os 'colchoneros' busquem outras opções.

- O United contactou o Barça por Dembélé. Conforme apontado pelo 'Daily Record', os 'red devils' mostraram interesse numa transferência do jogador, mas os catalães, em caso de se livrarem dele, só pensam numa transferência.

- Real Madrid se recusa a assinar neste verão. Segundo o jornal 'Marca', os merengues não farão qualquer incorporação: nem Cavani de graça nem nenhum outro jogador.

- O promissor holandês Sam Lammers assina com a Atalanta. Os 'nerazzurri' relataram o acordo com o PSV Eindhoven para a transferência do comparado com Ruud Van Nistelrooy.

- Leeds negocia com a Real Sociedad a transferência de Diego Llorente. De acordo com 'Sky Sports', a equipe inglesa pretende assumir os serviços do defesa-central canhoto da equipe 'txuri-urdin'.

- O PSG está à procura de um meia e o nome de Khedira já apareceu no seu radar. Na Juve parece que não há lugar para ele.

- OFICIAL: Arturo Vidal já é da Inter de Milão. Tanto o clube italiano como o Barcelona formalizaram a transferência, fechado a um milhão de euros em variáveis.

- O Bayern está longe de desistir de Dest. Quando parecia mais perto do Barça novamente, os bávaros apresentaram uma nova proposta.

- Morata já se submeteu ao exame médico em Turim. O anúncio de seu retorno à Juventus é questão de horas.

- O que acontecerá com Dele Alli? Ele não entra nos planos de Mourinho, mas Daniel Levy não quer se separar dele.

- Rúben Semedo pode acabar no Benfica. A equipe portuguesa quer repatriá-lo, embora o Olympiacos mantenha a sua avaliação firme.

- O PSV apresentou oferta oficial pelo empréstimo de Pedri. A equipe holandesa perguntou ao Barcelona sobre a situação do jovem meio-campista espanhol de 17 anos.

- O Atlético de Madrid, que está trabalhando na chegada de Luis Suárez, não descarta também a contratação de Edinson Cavani neste mercado para aproximar os uruguaios no topo do ataque.

- Os quatro nomes que marcam o mercado do Barça. De acordo com 'Sport', a equipe do Barça vai tentar fechar as chegadas de Wijnaldum, Eric García, Dest e Lautaro.

- Se ficar, Riqui Puig não terá o salário garantido com a primeira equipe. O da categoria de base pode até ser registrado novamente na subsidiária.

- Keidi Bare ainda não pôde ser registrado no Espanyol. O time 'perico' deve aliviar a massa salarial para poder contratar o albanês.

- Zidane sugere que precisa de outro '9'. 'AS' aponta que o treinador francês quer outro atacante já que ele não conta Jovic, Mariano e Mayoral.

- Obafemi Martins encontrou um novo destino na China... aos 35 anos! O atacante encerrou contrato com o Shanghai Shenhua e assina com Wuhan Zall.

- Barça vence a batalha contra o Bayern: Dest, muito perto. A equipe catalã vence os bávaros, que não satisfazem o Ajax com dez milhões de euros.

- O Nacional não quer saber nada sobre a iniciativa por Cavani. A equipe uruguaia se destaca pela movimentação de sua torcida, que pede a chegada do ex-jogador do PSG.

- Torres iniciará seu estágio nos bancos na base do Atleti. O 'Niño' vai começar sua carreira como treinador nas fileiras rojiblancas.

- Jovic não quer mais ficar com Zidane. O sérvio espreme de todas as formas possíveis para deixaro Real Madrid e voltar ao Eintracht.

- Zenit também está interessado em Lingard. Assim como o Tottenham, o campeão russo reivindica o jogador do Manchester United.

- Morata chegou a Turim e a Juve fez a sua primeira 'apresentação'. O madrilenho já está em solo italiano para terminar a sua chegada à 'Vecchia Signora'.

- Jorge Burruchaga, diretor esportivo do Independiente, indicou que Ezequiel Muñoz está muito perto de se tornar um novo jogador de futebol pela equipe de Avellaneda.

- Lazio tem José Callejón no foco. Depois de já ter apresentado uma proposta salarial aos espanhóis, nesta segunda-feira, 21 de setembro, representantes da equipe romana entraram em contato novamente com o jogador para avançar as negociações.

- O PSG decidiu arrebatar a contratação de Koulibaly ao Manchester City. O clube parisiense pode oferecer 80 milhões de euros pelo zagueiro do Napoli.

- A aventura de Dani Alves no São Paulo pode terminar antes do planejado. Apesar de ter contrato até dezembro de 2022, o jogador quer deixar o Brasil e voltar ao futebol europeu.

Estes foram os principais movimentos da segunda-feira

- O Arsenal contratou o goleiro islandês Runarsson. O Arsenal confirmou a chegada de Alex Runarsson, de 25 anos, que chega após à Premier League deixar o Dijon.

- Barcelona anunciou nesta segunda-feira um acordo alcançado com o PAOK, da Grécia, para emprestar Moussa Wagué até o fim da temporada 2020-21.

- Sevilla confirma que recusou oferta do City por zagueiro. O Manchester City fez uma proposta de 60 milhões de euros para tentar contratar Jules Koundé.

- Representante de Edinson Cavani entrou em contato com o Real Madrid para ofrecer o uruguaio, segundo o jornal 'Marca'. O centroavante está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o PSG.