O mercado do mundo da bola de 23 de agosto

- Everton fará tudo por Doucouré. O meio-campista do Watford é uma obsessão para Ancelotti e o 'toffee' dobraria o salário do jogador para convencê-lo.

- Sheffield United renova dois fixos. Eles são Phil Jagielka e Rodwell, que continuarão mais uma temporada com os 'blades'.

- Enzo Fernández e Franco Paredes, no Defensa y Justicia. Ambos saem emprestados por uma temporada do River Plate.

- Koeman quer a assinatura de Stengs. O atacante do AZ Alkmaar tem 21 anos e, segundo a 'Sky Sports', seria o pedido do novo treinador do Barça.

- De Ligt "é o futuro" da Juventus. O defesa-central também não vai deixar o clube "bianconero", apesar dos rumores de uma época difícil.

- A porta de Haaland fecha para o Real Madrid. Pelo menos por enquanto, porque o jogador segue no Borussia Dortmund neste verão.

- Pogba fica no United. A afirmação foi de Raiola, que afirmou que os 'red devils' "não vão aceitar qualquer oferta" pelos franceses.

- Os detalhes do contrato de Reina com a Lazio vazaram. O goleiro vai assinar por uma temporada e receberá 1,6 milhões de euros.

- O Benfica vai enviar Jota, uma das suas grandes promessas, para o Nottingham Forest. O jogador, com contrato até 2024, seria emprestado.

- OFICIAL: Mula, novo jogador de Fuenlabrada. O extremo, que estava emprestado ao Alcorcón no ano passado, foi transferido do Málaga para o clube madrileno.

- A renovação de Ibrahimovic é prorrogada. Mino Raiola, o agente do sueco, garantiu que as negociações com o Milan continuam e o jogador não estará no primeiro dia da pré-temporada.

- A oferta do Celta por Jeison Murillo seria um empréstimo por uma temporada com cláusula de compra obrigatória de onze milhões de euros.

- Jota Peleteiro quer voltar à Espanha. Dois clubes da LaLiga, Granada e Real Valladolid, tentam o extremo galego, que o inglês Aston Villa não tem.

- Granada finaliza a renovação do empréstimo de Yangel Herrera. O meio-campista quer continuar com o Nasrids e City, seu clube proprietário, dá as boas-vindas para continuar lá.

- Luiz Fernando assina pelo Grêmio. O meio-campista chega por empréstimo até dezembro de 2021 ao Botafogo.

- O agente de Fabián projeta uma guerra entre 'merengues' e 'culés' na próxima janela de verão. "Barça e Real Madrid tentarão a sua contratação em 2021".

- Os Wolves poderiam negociar Adama Traoré. Só assim poderiam contratar. Os ingleses querem Ocampos, do Sevilla, no seu lugar.

- Koeman tem três prioridades. Segundo o 'Sport', o holandês pediu a contratação de Lautaro, da Inter, Eric García, do City, e Gayà, do Valência.

- O United voltará a tentar a contratação de Jadon Sancho na próxima janela de verão. Espera que daqui para lá o Borussia Dortmund reduza a sua pedida.

- Após o 'não' de Edinson Cavani a proposta do Benfica, o clube luso já trabalha em um 'plano b' que teria Diego Costa como protagonista.

- Segundo o 'Daily Mail', o Arsenal perguntou pela situação de Thiago Alcântara, que segundo os rumores deve desembarcar no Liverpool.

- De acordo com o diário 'Marca', o Barcelona considera as saídas de Luis Suarez e Ivan Rakitic como prioritárias. Os dois podem deixar o clube ainda nessa janela.

- A Lazio quer brigar por tudo na próxima temporada. O conjunto italiano deve reforçar o seu elenco e para isso pensa em Robin koch, jogador do Freiburg.

- O argentino Gustavo Alfaro está bem perto de assumir o comando da Seleção do Equador, em substituição a Jordi Cruyff.

- De acordo com 'Le10sport', o Mônaco de Niko Kovac está muito interessado em Mario Götze, que atualmente se encontra sem equipe e busca um novo desafio no 'Velho Continente'.

- Justin Kluivert continua chamando a atenção do futebol inglês. Após recusar o Arsenal, o jogador holandês da Roma desperta o interesse do Manchester United.

- O Milan continua trabalhando para fechar a contratação de Aleksey Miranchuk. O jogador do Lokomotiv Moscou passará a ser prioridade quando o acordo com Aurier for fechado.

Estes foram os principais movimentos do sábado:

- Outra contratação frustrada para Cavani. Negociações com o Benfica rompidas: o uruguaio pede 30 milhões por temporada para assinar e os portugueses não querem pagar-lhe tal valor.

- Pirlo ligou para Vidal para lhe oferecer uma posição na Juve. De acordo com 'La Cuarta', em Turim eles sonham com o retorno do jogador do Barça.

- Atlético avisa: quem quiser Oblak terá de pagar a cláusula. Os rojiblancos pedem 120 milhões de euros pelo goleiro esloveno.