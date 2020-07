O mercado do mundo da bola de 23 de julho

- Nos últimos dias, especula-se que o Benfica tenha tentado contratar Edinson Cavani, ex-jogador do PSG. No entanto, de acordo com 'A Bola', o clube português não teria tentado se aproximar do atacante uruguaio.

- Adriano Galliani, CEO do Monza, admitiu que a pequena possibilidade de Zlatan Ibrahimovic acabar no clube que acabou de se promover para a Serie B realmente não existe.

- Thomas Tuchel continuará mais uma temporada no PSG e, segundo o 'Le Parisien', graças a Kylian Mbappé.

- Manchester City é um dos clubes que parece mais interessado em assumir os serviços de Ferran Torres, a jovem pérola do Valencia. Tanto é assim que existem aqueles que asseguram que é algo iminente.

- O Flamengo ainda procura um treinador após a saída de Jorge Jesus. Juan Carlos Carcedo, segundo treinador do Unai Emery em Sevilla, PSG e Arsenal, apareceu em cena.

- Víctor Mollejo fez as malas segundo o 'Mundo Deportivo', o jogador já tem duas equipes interessadas na Espanha: Eibar e Getafe o seguem.

- O Milan ultrapassa a Inter na luta por Tonali. Os 'rossineri' disputarão o jogador do Brescia.

- Illan Meslier renova seu contrato com o Leeds

- O Fenerbahçe ainda está obcecado por Özil. O alemão já disse "não", mas insistirá novamente no jogador do Arsenal.

- Thiago Silva garantiu que sua decisão não era abandonar o PSG, mas que finalmente a decisão já havia sido tomada.

- É a vez das jovens promessas do PSG. Djeidi Gassama e Edouard Michut assinaram seus primeiros contratos como jogadores profissionais.

- Umtiti contradiz o Barça. O zagueiro francês, apesar dos planos da equipe catalã, só pensa em permanecer no Camp Nou.

- O futuro de Tonali toma forma: ele descarta uma opção e mantém duas. Ele é cotado para ser o futuro Pirlo e, em breve, mudará de cor de camisa.

- Santiago Arias se mostrou encantado, porém com os pés no chão, com a possibilidade de seu compatriota James Rodríguez chegar no Atlético de Madrid.

- Radamel Falcao estaria disposto a mudar as condições econômicas de seu contrato a fim de garantir sua continuidade no Galatasaray por mais uma temporada.

- O Barcelona não teria em seus planos contar com Laurent Blanc como técnico. Segundo o portal 'AS', fontes do clube teriam confirmado tal informação. Entenda o caso.

- Durante sua apresentação no Bayern de Munique, Leroy Sané confirmou contratação de Kai Havertz pelo Chelsea.

- Barcelona espera fazer dinheiro com venda de jogadores. Confira uma lista do clube com nomes que devem deixar a equipe.

- Kubo está na lista de compras do Granada, que está classificado para a próxima edição da Liga Europa e aposta na disputa continental para convencê-lo a assinar como reforço.

- Com Jorge Jesus no passado, Marcos Braz está em Portugal e trabalha com dois nomes para treinar o Flamengo: Carlos Carvalhal e Domènec Torrent.

- Ainda não se sabe qual camisa Zlatan Ibrahimovic vai vestir na próxima temporada. O atacante tem clubes interessados, mas não se pode descartar a permanência no Milan, apesar das polêmicas declarações recentes.

- O Villarreal confirmou a contratação de Unai Emery para ser o novo comandante da equipe. O técnico tem passagens por times como PSG, Arsenal, Valencia e Sevilla.

- O Atlético de Madrid está se preparando para experimentar uma janela de transferências tranquila. A equipe apenas avalia a incorporação de jogadores através de troca e espera apenas uma ou duas saídas do elenco atual.

- Segundo o jornal 'Sport', o Manchester City será um dos maiores investidores na próxima janela de transferências. O time de Pep Guardiola poderá usar 300 milhões de euros em reforços.

- Vários contratos se encerraram no dia 30 de junho ou ao final da temporada europeia readaptada, veja quem estará livre no mercado.

- Thomas Christiansen, novo treinador do Panamá. O espanhol/dinamarquês quer levar a Seleção Nacional do Panamá à Copa do Mundo de 2022 no Catar.

- Umtiti já sabe que o Barcelona quer vendê-lo. Segundo 'Sport', há clubes italianos interessados pelo francês.

- Sevilla olha para mais duas peças do Porto. Conforme informação de 'Fichajes.com', Monchi, que já tem Corona na mira, também estáinteressado em Diogo Leite e Chidoze Awaziem.

- Juric renova com o Hellas Verona até 2023. O clube confirmou por meio de suas redes sociais a renovação do técnico até 30 de junho de 2023.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- Milan renova com Pioli. O bom trabalho de Pioli nas últimas rodadas rendeu-lhe a permanência ao ex da Fiorentina.

- Eibar assina Kgatlana, proveniente do Benfica. Thembi Kgatlana foi confirmado como uma nova contratação do SD Eibar para a próxima temporada. O atacante foi considerado o melhor jogador africano de 2018.

- Real Madrid tem quatro ofertas por James. Conforme relatado por 'El Chiringuito', há quatro equipes que apresentaram uma oferta para James Rodríguez: Inter, Milan, Manchester United e Benfica.

- Atalanta rejeita 50 milhões do Atlético de Madrid por Zapata. Os italianos não pretendem aceitar menos de 80 milhões de euros.

- O Real Madrid pede 20 milhões de euros por Borja Mayoral. No momento, estão pendentes até três equipes: Getafe, Levante e Lazio.