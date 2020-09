O mercado do mundo da bola de 23 de setembro

- A contratação de Lucas Torreira pelo Atlético de Madrid depende de Héctor Herrera. Se o mexicano sair, e puder regressar ao Porto, então será possível.

- A contratação de Javi Martínez pelo Athletic está atrasada. O jogador de futebol foi convocado para a Supercopa da Europeia.

- Aboubakar será um jogador do Besiktas. O atacante do Porto concordou com a sua rescisão e irá em breve viajar para Istambul para assinar o seu novo contrato.

- O Genoa ofereceu um contrato a Mario Balotelli, mas com uma condição. De acordo com o 'TuttoSport', seu arquivo estaria vinculado ao seu desempenho e aos jogos que joga.

- Bale e Reguilón não são suficientes para José Mourinho. O português também quer que Milan Skriniar e Arkadiusz Milik reforcem o Tottenham.

- OFICIAL: O Milan transfere o meio-campista Tommaso Pobega para o estreante na Serie A, Spezia

- Lecce aposta em Pablo Rodríguez, um dos artilheiros da Liga Juvenil vencida pelo Real Madrid. Os clubes da Segunda B também perguntaram sobre ele.

- Samuel Umtiti tem mais quatro clubes pendentes dele. Estes são, de acordo com 'France Football', Manchester United, Arsenal, Inter de Milão e Stade Rennais.

- O elenco do Real Madrid coincide com o pensamento do clube: segundo o 'Marca', os jogadores acreditam que nenhuma transferência é necessária e nem entenderiam uma despesa extra diante do corte salarial iminente.

- Monchu reconheceu na sua apresentação pelo Girona que tinha "várias ofertas da Primeira Divisão" antes de deixar o Barcelona.

- OFICIAL: Vicente Gómez deixa o Deportivo La Coruña e vai para o Kerala Blasters da Liga Indiana.

- Mattéo Guendouzi pede para sair do Arsenal. O meia sabe que não dispõe de muitos minutos e solicitou o 'pedido de transferência'.

- O Barça já fez de Ansu Fati um jogador da equipe titular. O ponta terá a camisa '22' e a sua cláusula de rescisão será de 400 milhões de euros.

- Roy Hodgson ainda teme perder Wilfried Zaha. O jogador quer dar um salto e se uma oferta sedutora chegar, o Crystal Palace considerará sua venda.

- O Liverpool teria um acordo econômico com o Watford pela assinatura de Ismaïla Sarr, cuja transferência seria de cerca de 40 milhões de euros.

- Álvaro Morata expôs as razões da sua entrada na Juventus: "Quando passa por uma equipe e se sente em casa, tem sempre vontade de regressar."

- Suárez despediu-se dos companheiros e saiu chorando. O uruguaio ficou muito triste em seu carro ao deixar Barcelona.

- PSG pensa em um empréstimo com Dele Alli no qual embaralha mais candidatos. Os parisienses podem tentar tirá-lo temporariamente do Tottenham.

- A tríade italiana de pretendentes lutando por Nacho. O jogador do Real Madrid pode mudar de cores e jogar na Serie A em breve.

- Arias não treinou: sua contratação pelo Bayer, está quase oficializada. Cholo Simeone está prestes a perder uma de suas tropas no Atlético de Madrid.

- Real Madrid recebeu quatro milhões da venda de Llorente para Leeds. O conselho de administração chefiado por Florentino Pérez fez um corte.

- Valencia pede à Fiorentina que deixe Pol Lirola sair. Em breve, poderá haver um contrato para seu empréstimo.

- Villarreal anunciou a renovação de Moi Gómez. O meio-campista segue em amarelo até 2025.

- "Mbappé decidiu que o seu próximo time é o Real Madrid" Essa frase, pronunciada por Paco Buyo, vai alegrar o dia dos fãs merengues.

- Götze está prestes a retornar ao Bayern? 'SportBild' publicou que Flick é a favor de seu retorno agora que ele está sem equipe.

- Outro dos grandes movimentos do mercado é oficial, já que Wolves e Barça anunciaram a transferência de Nélson Semedo. Deixou 30 milhões nos cofres e mais dez em variáveis.

- A agenda do Atlético esta semana é frenética. Suárez, Torreira e Arias, nomes de peso nas portas de entrada e saída.

- Uma assinatura para atrair mais? A Inter já usa Arturo Vidal como vitrine. O chileno estará presente na divulgação do novo terceiro kit.

- Vicente Gómez sai do Deportivo. O meio-campista, ainda sem destino confirmado, anunciou sua saída com uma carta que publicou em suas redes sociais.

- Andrés Iniesta e Sergi Samper, os dois jogadores espanhóis de Vissel Kobe, terão, pelo menos temporariamente, um companheiro técnico após a escolha de Marcos Vives como técnico interino.

- United se destaca na opção Dembélé. Eles negam que estejam interessados ​​em assumir o empréstimo do atacante do Barcelona.

- No Brasil eles oferecem quatro milhões por ano a Cavani. Grêmio espera convencê-lo a ficar mais perto de sua terra natal, o Uruguai.

- Alex Oxlade-Chamberlain está na mira de várias equipes, com os Wolves na liderança. No entanto, tudo indica que o Liverpool não transferirá seu jogador a menos que uma oferta excepcional chegue.

- Sergio Romero, que nem foi convocado para a partida da Copa EFL contra o Manchester United, já está trabalhando para encerrar sua saída do clube. Valencia é a equipe favorita.

- Com a contratação de Jadon Sancho praticamente descartada, o Manchester United quer acertar a mesa antes do fechamento do mercado e, por isso, vai dar tudo para conseguir a contratação de Dayot Upamecano.

- Apesar de ter saído pela porta dos fundos do Brescia, tudo indica que o Genoa está disposto a jogar com Mario Balotelli, a quem ofereceu um contrato de um ano.

- O Olympique de Marseille se interessa por Luís Henrique Tomaz de Lima, um dos jogadores mais promissores do Botafogo com apenas 18 anos.

- De acordo com 'Sky Sports', Southampton declarou Guido Carrillo, Wesley Hoedt e Sofiane Boufal transferíveis. Os três não entrariam nos planos do técnico Ralph Hasenhüttl.

- Num dia em que Nélson Semedo estava ligado aos Wolves, na Itália ligaram Douglas Costa à equipa britânica, que se tornou um dos principais agitadores do mercado.

- Apesar de sua má sorte com as lesões, Calum Chambers, que ingressou no Arsenal aos 19 anos em 2014, ainda tem um grande mercado. Agora parece que o West Ham é a equipe mais interessada em receber seus serviços.

- Milan continua vasculhando o mercado em busca de um reforço para sua retaguarda. Da Itália destacam que Matija Nastasic, do Schalke 04, é o grande objetivo da entidade San Siro.

- O Tottenham Hotspur continua a vasculhar o mercado para fazer uma adição para sua parcela ofensiva antes do prazo. O portal 'Record' garante que a equipa londrina contactou o Benfica para garantir o empréstimo de Haris Seferovic.

- O Barcelona continua em busca de um '9' antes da partida de Luis Suárez. Willian José reapareceu na agenda do Barça, e pode ser a alternativa caso Memphis Depay não chegue.

- Como relata 'De Telegraaf', Frank de Boer é o principal candidato a substituir Ronald Koeman na Holanda, agora sob o controle de Dwight Lodeweges por um período interino.

Estes foram os principais movimentos da terça-feira

- OFICIAL: Arturo Vidal já é da Inter de Milão. Tanto o clube italiano como o Barcelona formalizaram a transferência, fechado a um milhão de euros em variáveis.

- A assinatura de Suárez está bloqueada; Atleti tentará contratar Cavani. O Barcelona nega o acordo com o jogador uruguaio, o que faz com que os 'colchoneros' busquem outras opções.

- Morata é o novo reforço da Juventus. Atlético de Madrid e o clube de Turim oficializaram o acordo nesta terça-feira para o empréstimo do atacante, que tem contrato válido por uma temporada.