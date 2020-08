O mercado do mundo da bola de 24 de agosto

- O Chelsea pagará 100 milhões de euros por Havertz. A imprensa alemã trata a operação como fechada.

- O Chelsea considera Oblak impossível. O goleiro do Atlético de Madrid está fora do alcance dos 'blues' e a alternativa é Edouard Mendy, do Rennes.

- Sergio Rico confirmou que não continuará no PSG. O goleiro deixou uma mensagem de agradecimento em suas redes sociais antes de retornar ao Sevilla.

- As saídas no Barcelona começaram. Segundo a 'RAC 1', Luis Suárez teria sido o primeiro a ser descartado após um telefonema de Koeman.

- Thomas Tuchel falou sobre a possibilidade do PSG contratar Leo Messi. O treinador não acredita que isso seja possível.

- Islam Slimani se encontra muito perto de retornar ao futebol francês. O Rennes tenta tirá-lo do Leicester.

- Kieran Trippier tem um pretendente na Premier League. Um ano depois da sua saída, o Aston Villa tenta a sua repatriação.

- O Barça prepara um novo modelo para La Masia: o trabalho de contratação será pautado pela capacidade física dos jogadores. Nasce um novo DNA na base azulgrana?

- Após a final, Flick falou sobre o futuro de Thiago. Primeiro, disse que o espanhol continuaria no Bayern. Mas quando percebeu que os jornalistas estavam acreditando, começou a sorrir e mudou o argumento.

- Jordi Alba agora parece mais perto de continuar no Barcelona. O clube azulgrana tem esse e outros temas pendentes, como a saída de Umtiti, Vidal e Rakitic apontadas como urgências.

- O Chelsea está perto da contratação de Thiago Silva por uma temporada. O brasileiro deixa o PSG após perder a Champions.

- Massimo Moratti, ex-presidente da Inter de Milão, falou sobre o futuro de Leo Messi. Na sua opinião, após os últimos acontecimentos, o time italiano já deveria estar tentando a contratação do argentino.

- Alexandre Pato rescindiu com o São Paulo e já pensa na sua próxima aventura. Os rumores apontam para a sua volta ao Internacional, mas o futebol mexicano, a MLS e um retorno a Itália não estão descartados.

- O Atlético de Madrid trabalha para solucionar seus problemas com o gol e revira o mercado em busca de um '9', muito embora não seja uma tarefa fácil.

- O Leeds United busca contratações de qualidade para o seu retorno da Premier League e estaria avançando nas contratações de Ryan Kent e Rob Holding, jogadores de Rangers e Arsenal, respectivamente.

- Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma são dois pontos que o Milan precisa definir. Mas o agente dos dois, Mino Raiola tranquilizou os 'rossoneri' quanto as renovações.

- Eberechi Eze, atacante do Queens Park Rangers, está na mira do Tottenham de Mourinho. Mas agora surge um novo interessado na capital: o Fullham.

Estes foram os principais movimentos do domingo:

- De acordo com o diário 'Marca', o Barcelona considera as saídas de Luis Suarez e Ivan Rakitic como prioritárias. Os dois podem deixar o clube ainda nessa janela.

- O agente de Fabián projeta uma guerra entre 'merengues' e 'culés' na próxima janela de verão. "Barça e Real Madrid tentarão a sua contratação em 2021".

- Koeman quer a assinatura de Stengs. O atacante do AZ Alkmaar tem 21 anos e, segundo a 'Sky Sports', seria o pedido do novo treinador do Barça.