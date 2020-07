O mercado do mundo da bola de 24 de julho

- Reinier entra na mira do Borussia Dortmund. Valladolid, Bayer Leverkusen e agora o Borussia Dortmund brigam pelo brasileiro.

- A Inter não para de sonhar com Leo Messi. O pai do craque se mudará para Milão e isso foi o suficiente para os rumores serem disparados.

- Lovren pode deixar a Inglaterra com destino ao Zenit por 12 milhões. 'The Times' assegura que o Liverpool teria chegado a um acordo com o Zenit pela venda de Dejan Lovren.

- A imprensa inglesa garante que o Southampton chegou a um acordo com o Everton pela venda de Hojbjerg. A operação ronda os 27,5 milhões.

- O Newcastle entra na longa lista de pretendentes de Jovic. Os ingleses entraram na disputa com uma oferta de 66 milhões de euros.

- Pepe está bem perto de uma renovação com o Porto. O vínculo de Pepe está chegando ao fim, mas os dragões querem a sua continuidade.

- O Arsenal está cada vez mais perto de conseguir Willian. Ao final da temporada, o brasileiro poderá escolher o seu destino.

- O Barça continua oferecendo Todibo. O Rennes está muito interessado no jogador azulgrana.

- O atacante de 16 anos, Charlie McNeil está a ponto de acertar com o United. O jogador teria recusado as ofertas de renovação do City.

- O Arsenal não esquece do jovem atacante Joelson Fernandes de 17 anos, mas o Sporting não aceitará menos de 45 milhões de euros por sua saída.

- O Barcelona prepara uma blindagem milionário para Ansu Fati. O conjunto azulgrana quer se proteger dos interesses adversários.

- Apesar de ter negado o Real Madrid recentemente, o diário 'AS' informa que Kylian Mbappé continua dificultando sua renovação com o PSG.

- Segundo o diário 'Marca', o Barcelona está trabalhando no mercado de contratações e já teria colocado 12 jogadores na rampa de saída.

- O Milan procura um novo atacante devido a provável saída de Zlatan Ibrahimovic.Os principais cotados são Olivier Giroud e Mario Mandzukic.

- Manchester United e Inter estudam uma troca entre Ivan Perisic e Alexis Sánchez. Os italianos querem ficar com o chileno, enquanto o croata não tem espaço.

Estes foram os principais rumores e movimentos de ontem:

- O Fenerbahçe ainda está obcecado por Özil. O alemão já disse "não", mas insistirá novamente no jogador do Arsenal.

- Thiago Silva garantiu que sua decisão não era abandonar o PSG, mas que finalmente a decisão já havia sido tomada.

- É a vez das jovens promessas do PSG. Djeidi Gassama e Edouard Michut assinaram seus primeiros contratos como jogadores profissionais.

- O Barcelona não teria em seus planos contar com Laurent Blanc como técnico. Segundo o portal 'AS', fontes do clube teriam confirmado tal informação. Entenda o caso.

- Durante sua apresentação no Bayern de Munique, Leroy Sané confirmou contratação de Kai Havertz pelo Chelsea.